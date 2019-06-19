【鹽系女孩】日系、無印系穿搭當道！簡約風的三種不敗配色

最近這幾年完全是「鹽系」當道的時間，所謂的鹽系女孩那便是給人一種清晰的簡單不平凡感，擁有自己的獨特味道。而「鹽系女孩」這種感覺的女孩，通常代表色系以最簡單的淺色白色主調，運用和其他色的搭配不太過度的搶眼，一秒就給人非常清新的感覺。這次搭編選了三種主要色調，給人不同感覺的「鹽系」感囉！

海洋色調鹽系

以給人第一眼清晰「藍天白雲」的概念作為出發，白色系單品的選用藍色調來做搭配，不過要注意的是藍色單品會盡量避免比較重感的牛仔丹寧商品，以免看起來過多的沈重感，雪紡或是棉麻的裙裝單品都很適合，如果平時不能習慣純白上衣搭配的女孩建議也可以選用條紋上衣來穿搭。

+ 6 + 5 + 4

大地色調鹽系

除了海洋感以外大地色奶茶這色調也絕對是鹽系女孩的必備基本款！一樣白色為基底色可以和奶茶、杏色、卡其這些色調的顏色來做一個調和，純白的單品再加上一點淺色調的調和看起來反而溫柔，不會有太過突出的感覺和概念，特別是運用在寬褲上的搭配更加合適。

+ 4 + 3 + 2

碎花鹽系

最後一個是以碎花搭配白色上衣作為代表，本來讓人感覺很韓系的碎花裙，選用襯衫的層次搭配，或是選擇比較淺色調的底色來和白色單品搭配，也能營造出有點小空靈無害的感覺，打造出自己的鹽系味。

+ 3 + 2

結語：

誰說只有「鹽系男孩」，把這三種最簡單的色調學起來，你也可以穿出自己一套的鹽系味道，其實鹽系就是單調中看起來的和諧感最重要啦！

除了面試、開會穿的西裝外套，利用不同材質與風格作混搭，營造初秋的時尚穿搭 !

提升你的第一印象，畢業季面試潮這樣穿就對了！

原文：別再只管鹽系男孩了，三種基本色調的搭配讓你搖身一變「鹽系女孩」

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