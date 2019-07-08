【泳裝穿搭】性感不是指標　螢光色袋、大露背連身款讓你成為焦點

夏天到，總會迫不及待的衝向海邊，不過除了單穿比基尼之外，還有什麼穿法能讓自己顯得更獨特呢？搭編發現不少人會煩惱「海邊穿搭」，於是就趕緊寫了這篇文！趕快利用一些小單品提升自己的魅力指數吧！

【Look 1】

對於害羞的女生來說，搭件雪紡材質或是薄襯衫當做外套來穿，可以減少擔心被路人投以目光的尷尬感，而且吹著海風時飄逸的襯衫也會非常好拍。另外平口的泳衣其實不太適合有副乳或是小胸的女孩穿，但如果是選擇荷葉邊款式則能達到豐胸的效果，如果擔心荷葉邊太過可愛或是小孩子氣，像麻豆一樣穿著深色系就能避免這種感覺。

【Look 2】

比基尼 x 運動褲也是非常適合的組合，而且不用擔心露出太多屁股。如果在海邊玩可以搭配短版運動褲，但若和麻豆一樣是待在飯店的泳池旁，穿著長版運動褲也不會讓人覺得奇怪，一樣有度假時的慵懶感，隨便戴頂帽子遮陽都能點綴出整體穿搭的細節。

【Look 3】

去海邊玩時髮型也是一個重點，因為海風通常很大，如果不想一直很狼狽的撥弄頭髮，除了綁馬尾之外還可以多做些變化，像是麻花辮、魚骨辮、丸子頭等等，整體看起來會相當清爽，如果真的要下水玩時也不會讓頭髮胡亂的黏在身體上不好整理哦！

【Look 4】

連身款式的泳衣最近也特別流行，還能遮掉惱人的小腹，不用隨時呈現憋氣狀態。如果擔心顯胖就要避免有荷葉邊或是波點等款式，深色系反而會是更好的選擇！另外還有一個最大的好處就是不用擔心比基尼掉下來！大家一定有遇過即使綁了很多結，但因為泳裝吸水過後太沈重，導致綁結鬆開等等尷尬狀態。而像麻豆一樣選擇粗肩帶款式的話，也不會和細肩帶一樣太過勒緊皮膚，會舒服很多！漁夫帽、老帽、草帽等也都是很好的配件！

【Look 5】

將日常穿的平口上衣，混搭高腰泳褲或是連身泳衣也能顯現出不同的風格，等要下水時再把上衣脫掉即可，否則會吸水。另外去海邊時包包也格外重要，如果不想讓處理清理沙子和海水變成麻煩事，一定要記得選擇尼龍、編織或是果凍包等材質的包包，螢光色也會是蠻亮眼的選擇。如果鞋子是皮製的下水時一定要記得脫掉以免損壞。

【Look 6】

連身泳衣的下身能選擇搭件高腰牛仔褲，簡單的交叉線條配上美背就能透露出性感的感覺，如果當天沒有要下水，其實也能利用 Bodysuit 穿出同樣的感覺，記得一定要綁起頭髮，讓後背露出來否則就白穿了啊！

結語：

夏天不去海邊玩個幾次真的對不起自己！曬太陽、吹海風、玩個水都能讓心情瞬間雀躍起來，趕緊規劃一下吧！

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