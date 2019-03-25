穿出Dior天橋效果！春夏「米色」熱潮：搭配花紋、重色系顯優雅

相信大家都還記得前一年的「大地色」女孩，不論是時尚流行配件、甚至到化妝用品，都出現了琳瑯滿目的大地色配備，而今年春夏依然是帶點大地色系感的顏色，只是是不同於土色那麼深色，更加淺色甚至帶點白色元素的「米色」即將要吹起了時尚的旋風。

Dior的春裝發布會上，就有許多米色系的整體穿搭，整體散發出氣勢和優雅的氣息。

點擊大圖看清2019 Dior春裝發表的更多米色系穿搭▼▼

米色的搭配一般女生一開始會比較害怕嘗試，像編輯自己比較黑在挑選商品的時候就會盡量避免完完全全的大面積米色，選擇一些有搭配的花紋，像是條紋、碎花、圓點等等來平衡視覺上的效果。再來是色調上的結合，之前大地色系的深淺會比較不一定，所以會推薦大家和重色系來做搭配；而如果是「米色調」個人會推薦灰色和白色是搭配起來給人安穩好感的選手。灰色建議選擇比較淺色一點，不僅能夠襯托膚色也和米色單品更加搭配。

用不同花紋和重色系來搭配「米色調」，是平衡視覺效果和襯托膚色的好選擇（點擊大圖）▼▼

+ 8 + 7 + 6

結語： 「米色系」是一個很親膚的顏色，以往可能有很多女孩會害怕嘗試，不過其實在適當的搭配色調上，反而能讓膚色更加突顯看起來更耐看喔！

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【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供，原文：告別「土色系女孩」，今年春夏再次吹起「米色系」搭配！】

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