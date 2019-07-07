【化妝提亮】不用濾鏡！推薦6款Highlight粉餅　打造IG女神反光肌

看到韓妹臉上被陽光照到可以閃瞎雙眼的光澤肌膚，除了羨慕她們皮膚好好之外，還要抱怨一下為什麼別人是女神光，我卻都是油光.....這是因為，你少了打亮（Highlight）這個秘密武器！以下推薦幾款平價Highlight粉餅，讓你不用花大錢就能輕鬆擁有女神般的反光肌！

【Cezanne | 珠光修容霜 #01】



高調的打亮，臉就像被開燈一樣閃，有時候只是被側光照到都會想唱「有一束光~那瞬間~是什麼痛的刺眼~」，顏色是偏粉的香檳色，適合中~偏白肌，健康肌就要注意用量，上臉的水光感就像天生的肌膚光澤！小編在日本藥妝還跑了好幾家才買到，真的超級推薦～

【1028 | 完美十刻打亮限量盤 #炫光金】



粉質很細，就算用手上也能暈染開，偏金色的打亮很適合黃皮膚，亮度是中偏高，所以也會稍微顯肌膚紋理，屬於有存在感的打亮，但不會說亮到像一道閃電在臉上。

▼▼按下圖看其他反光肌秘密武器！▼▼

+ 6 + 5 + 4

雖然很多打亮小編也還沒用過，但看了別人的心得瞬間覺得好燒阿！感覺每一款都不可或缺～還沒買打亮的朋友有福了，有這麼多款平價打亮可以選擇，根本是幸福的選擇障礙，希望大家都能順利找到屬於自己的女神光！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：女神發光閃亮肌！6款平價打亮輕鬆擁有女神光！！】