美妝品牌SHISEIDO限定生產專屬膚色蠟筆　教導大家共融社會的真諦

一般溫文知性的女仕在選擇高跟鞋時，都會偏向百搭日常的顏色，在黑白色以外，裸色就是另一女仕最愛顏色，不但低調奢華亦能顯白，不溫不火﹐恰到好處。裸色一詞常被解讀成淺米色或象牙色，但事實上「裸色」直指皮膚顏色，而世上人種之多，膚色亦有深淺之分，所以裸色不應只代表淺米色或象牙色，因為每一萬個人應有一萬種裸色 。這種偏袒的舊有階級觀念問題近年被多個界別正視和關注，而對膚色素有研究的日本美妝品牌SHISEIDO則決定由小學開始灌輸共融概念，尊重差異，不再誤解「裸色」定義。

淺色芭蕾舞服裝一直被視為正統顏色。（Freed of London）

雖然黑人潮流文化在現代社會已是主流的一種，但很多帶有種族歧視的舊有定義其實仍然揮之不去，對「裸色」的色彩偏見更是可見一斑，故時尚世界一直不缺為有色人種平權的故事。例如法國奢侈鞋履品牌Christian Louboutin於2016年將旗下品牌的裸色系產品，擴大至7種深淺不同的色調，該系列的設計靈感大多來源於芭蕾舞鞋。因芭蕾舞被視為上流社會的家庭節目，一般舞團亦不會錄用非裔舞蹈員，而向來芭蕾舞鞋亦只會以淺粉色布料製作，顯示深膚色舞者不被主流接納，因此Christian Louboutin用芭蕾舞鞋來靈感就是要反傳統，擁抱多元化社會。

裸色不是一種顏色，而是一種概念 Christian Louboutin

Christian Louboutin於2016年將旗下品牌的裸色系產品，擴大至7種深淺不同的色調，該系列的設計靈感大多來源於芭蕾舞鞋。（網上圖片）

Christian Louboutin於2016年將旗下品牌的裸色系產品，擴大至7種深淺不同的色調，該系列的設計靈感大多來源於芭蕾舞鞋。（網上圖片）

至於在日本，原來也會因為膚色之間的差異，來衍生出問題。日本的學校都教育孩子要團結一致，社會風氣講求同化一體，安守本分，不會標奇立異，所以在旁人眼中日本小孩都特別聽話可愛。然而，正是因為日本兒童注重一致性，每當看到與主流不同的同學時會排斥異己，例如在日本的混血兒，正正常因為膚色問題而被欺負。有見及此，日本美妝品牌SHISEIDO與創意代理商R/GA一同創作"My Crayon Project"，以蠟筆打破小朋友先入為主的概念。SHISEIDO走進小學教室後，就向小學生發問:「你的皮膚是什麼顏色？」，在場約79%的學生回答：白桃色（pale peach），可見「裸色偏見」的確存在於小學生的思想中。接著，Shiseido用皮膚分析儀掃描每位小孩的皮膚，分析每個人皮膚獨特的顏色，再找來了日本老牌文具品牌Kokuyo合作，為班上每一位同學製造出獨一無二的膚色蠟筆。

Shiseido用皮膚分析儀掃描每位小孩的皮膚，分析每個人皮膚獨特的顏色。（R/GA）

Shiseido用皮膚分析儀掃描每位小孩的皮膚，分析每個人皮膚獨特的顏色。（R/GA）

日本老牌文具品牌Kokuyo推出沒有名字的顏料（Nameless Paints），為改變小孩對於色彩的認識，賦予運用色彩的可能性。（Kokuyo）

日本老牌文具品牌Kokuyo推出沒有名字的顏料（Nameless Paints），為改變小孩對於色彩的認識，賦予運用色彩的可能性。（Kokuyo）

蠟筆寫上了每位同學的名字，學生們打開蠟筆時都為擁有自己獨一無二的顏色而十分興奮，亦發現異口同聲說自己的皮膚是白桃色的同學，手上的膚色蠟筆亦有差異，原來世界上不只一種膚色。小學生興奮過後，被要求用膚色蠟筆畫一幅自己的肖像，過程中小學生份外投入，最後更交換畫筆互相畫對方的肖像。這個計劃展示了理解與尊重的的重要性，亦提醒了老師及學生歌頌獨特是一件多麼美好的事，只有理解彼此才能真正達至共融社會的真諦。

蠟筆寫上了每位同學的名字，學生們打開蠟筆時都為擁有自己獨一無二的顏色而十分興奮。（R/GA）

小學生興奮過後，被要求用膚色蠟筆畫一幅自己的肖像。（R/GA）

日本美妝品牌Shiseido與創意代理商R/GA一同創作"My Crayon Project"，以蠟筆打破小朋友先入為主的概念。（R/GA）