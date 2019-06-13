日本美妝店ITS'DEMO聯乘Pokemon　水系精靈變零食、生活雜貨

來到夏天要和陽光玩遊戲！日本美妝品牌ITS'DEMO與Pokemon聯乘推出「POKÉMON LOVE ITS'DEMO」系列精品，以沙灘和海洋為主題，商品種類包括手機殼、卡片夾、餅乾、化妝品等生活雜貨。

日本美妝雜貨店ITS'DEMO與Pokemon聯乘，推出了超有夏天感覺的「POKÉMON LOVE ITS'DEMO」系列，以沙灘和海洋為主題，商品種類包括手機殼、卡片套、餅乾、化妝品等生活雜貨。

日本美妝雜貨店ITS'DEMO與Pokemon聯乘推出精品。（sgs109網站圖片）

可愛版比卡超、瑪莉露、噴墨海馬、波加曼和烏波穿上草裙、戴上花圈的他們在沙灘上玩耍。配上粉藍色的背景，可愛中帶著滿滿夏日感。一系列沙灘用品周邊產品，包括毛巾、拖鞋等，可以帶它們去海邊和陽光玩遊戲。

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還有印有比卡超、瑪莉露和波加曼等Pokemon的蝦餅及心形餅乾，還有超級精緻的糖霜餅乾，可愛得捨不得吃啊！

化妝品系列，則推出了唇膏胭脂眼影盒、指甲油和眼線液等，包裝上滿滿地印有Pokemon圖案。唇膏、胭脂、眼影等有不同色調選擇，各款色調也很適合日常化妝使用。

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這系列商品已經在日本上架，亦可在官網購買。6月25日會有同系列的第二彈，加入背背龍和長翅鷗，背景主題變成在海中玩耍。商品類型有小收納袋、錢包、文具、手巾、毛巾等。

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