日本美甲師IG　給嫌麻煩女生的貼士：留白彩繪最耐看、暈染少出事

有美甲習慣的女生都會有同一煩惱，每每想轉換指甲款式都需在網絡上發掘美甲Idea，不過與其「盲舂舂」在大海搜尋，還不如鎖定目標，在以下日本美甲師Instagram上攝取靈感，為指甲換上「夏日新裝」吧！

成熟系：暈染效果

Hanako的Instagram主要利用暈染方法將單色或多色混合並作底色。(Hanako0904@Instagram)

翻看Hanako的Instagram，不難發現充滿色彩，但並不是那種鮮豔得刺眼的大紅、黃色，而是偏向低調的沉色調（最多也只能看到粉紅色），主要利用暈染方法將單色或多色混合並作底色之用，搭配乾花、閃石等素材繪製成如水彩般的美甲效果，豐富甲面色彩層次。

特別的地方在於Hanako甚少將全部甲面弄成一模一樣的款式，每隻甲面顏色與暈染紋理總帶變化，而且更愛將一隻手繪畫成單色、另一隻手做出暈染效果，更具獨特性。

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少女系：貝殼珠光感

貝殼珠光感的美甲夢幻且少女感十足！(kuukinail@Instagram)

Kuuki Nail最擅長繪製透明感與帶乾花的美甲款式，大多用以粉色、裸色等柔和色調作指甲底色，用以細緻的乾花裝飾併湊圖案，配以金銀鐵絲作點綴，夢幻且少女感十足！

另外，今季亦流行貝殼片裝飾和以帶貝殼光澤的甲油作漸層底色，營造珠光折射的視覺效果。若喜歡極簡主義的女生，建議可只選擇粉色系底色，其中兩至三隻手指甲面貼上貝殼貼、閃片等裝飾，保留小清新的浪漫的風情。由於粉色系透明感重，故即使指甲長了也不容易被發現呢。

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簡約系：留白彩繪

留白彩繪款式適合簡約系女生。(pampeliskanail@Instagram)

pampeliskanail的美甲款式驟眼看已非常吸睛，屬簡約又不失甜美的風格。適當留白和彩繪圖案是簡約美甲的關鍵，用上透明或粉色系作底色，繼而在甲面部份位置畫上花卉、公仔等彩繪圖案，或者直接用上公仔圖案的指甲貼，簡單就能塑造出低調而帶日系感覺的美甲款式，也增加了一份可愛氣息。同樣也是不太擔心指甲留長後出現過份尷尬的情況。

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如果你連美甲師的Instagram也懶得查看，或可參考坊間完全設計好款式的指甲貼：