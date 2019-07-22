泰版3CE、包裝媲美Fenty Beauty？四個小資女必敗的泰國美妝品牌

許多女孩走訪韓國，一定必買的就是彩妝保養品，但你知道嗎現在去泰國玩，也可以買到超萌系彩妝品！最近IG上爆紅的愛心腮紅，肯定燒到不少少女心，珊瑚色腮紅搭配愛心刷具，一看就讓人著迷不已 ~ ( 好想帶回家啊 ~ ) 韓系彩妝已經不夠看，4家泰國代購彩妝聖品，宛如專櫃的高cp質配上超卡哇伊包裝，趁暑假才剛開始，快跟著儂編走一趟泰國，把它們通通帶回家！

現在去泰國玩，也可以買到超萌系彩妝品（IG@4u2cosmetics,meilinda_fanpage）

【4U2】

最近打開IG，妳一定也像小編一樣被這顆超萌腮紅燒得不要不要的~ 可愛的包裝配上今年大勢色系，帶點霧感的玫瑰、珊瑚、奶茶色澤，不說還以為是哪家韓國彩妝品牌呢！有著泰國《3CE》稱號的《4U2》，在泰國可是女孩們人手必備的小資少女好物，親民的價格配上萌系包裝，別再說去泰國只能買零食、薰香啦！

+ 6 + 5 + 4

許多女孩對泰國可能會有些既定印象，不夠時髦、又或者隨處可見傳統文化的味道，不過隨著流行趨勢起跑，泰國近年也成為美妝愛好著們的購物天堂！《4U2》將亞洲人的黃皮膚作為調色基準，不論是頰彩還是唇膏，帶點暖調的溫柔色系，讓妳一擦上就氣質滿分，此外它可愛的外包裝，從化妝包拿出來就先療癒一百回了~

+ 6 + 5 + 4

【Ggirlish】

這不是泰國彩妝吧？超粉嫩包裝少女心完全無力抵擋！同樣是泰國開價小資品牌的《Ggirlish》，將彩妝化作女孩們的桌上療癒小物，不論是馬卡龍色系搭配獨角獸，還是彩虹刷具，瀰漫著少女泡泡的包裝，別以為它空有外表，自然又百搭的唇膏色系，玫瑰色、煙燻土調，就連專櫃彩妝品牌才有得優雅無花果色眼彩它都有！既顯色又不流於俗豔，難怪成為泰國代購的必買top1。

+ 7 + 6 + 5

【Hold live】

小編不說，妳用看得就知道！不要只說韓國歐膩懂得女孩們的心思，現在連泰國姐姐們也都抓到少女們的胃口了！來自泰國的《Hold live》妳可能有些陌生，但他們家的唇膏在泰國女孩的心中可是有前5名的寶座呢 ~ 簡約控最愛的大理石紋、幾何拼接，到個性女孩無法抵擋的豹紋系列，甚至甚至出席晚宴場合必備閃瞎眾人的鑲鑽唇膏，每一款不論顏質還是質地都不再話下！看妳要水潤光澤還是高級絲絨光感，《Hold live》絕對可以滿足唇膏控們的味蕾呢！

+ 5 + 4 + 3

【MEILINDA】

講到夏天，女孩們第一個想到的就是甜到牙疼的珊瑚果汁色系彩妝，但奇怪的是，這些最應景的彩妝色系，往往卻只有韓國買的到 ~ 網友笑稱是泰版《ETUDE HOUSE》的泰國當家美妝品牌《MEILINDA》，以繽紛的糖果色為主視覺，全系列彩妝品一看讓人有重溫18歲的感覺 ！宛如甲油般的霧面腮紅露，加上帶點絲滑光澤的唇彩，夏天搭配使用，桃花好感度跟著up up！好了，快把妳的少女心收好，現在就開始規劃，泰國的美妝購物行程吧 ~

+ 9 + 8 + 7

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