食得落肚的唇膏？三個美妝品牌主張天然無添加　安全環保也有顏值

有什麼化妝品是不可缺少？如果你問 10 個女生，我相信 10 個女生都會回答你：唇膏。的確，縱使沒有化全妝，只要塗一點口紅，便立即可以顯出好氣色，加上市面上，經常都推出不少精美的唇膏，令你不知不覺間，變成了「唇膏控」。但你有想過天天塗唇膏，你一年吃掉了多少化學品到肚裡，久而久之，可能會對身體造成負擔。WIW 深明各位女士的需要，搜羅了 3 個天然無害的唇膏品牌，讓大家美得健康。

#Kjaer Weis

由丹麥彩妝師 Kirsten Kjaer Weis 創立的彩妝品牌 Kjær Weis，可以說是近幾年大熱的環保永續概念的代表品牌之一。於2010年正式成立，所有產品都經過有機認證 (certified organic)，而且皆在義大利生產。它們有唇膏、唇筆、唇釉，另外還有極具設計感的 Lip Tint，可作胭脂之用，而且有多款顏色供你選擇，加上簡約私設計，讓人一眼就愛上。而且它們還是環保永續的先鋒，每件化妝品都可替換的補充替芯，無論是眼影、腮紅、唇膏、睫毛膏都有相對應的補充品，只要用完了就可以輕鬆補充，不用再為每次都要丟掉外殼而心痛。

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#Kosås

Kosas是由一位出色的女性Sheena Yaitanes 於2015年創立。 她是一位科學家與藝術家，從小她就被她在母親介紹下接觸化妝品。 Yaitanes 在UCI學習化學，並與工作藝術家Stephanie Pryor一起學習繪畫。 她擁有商業和經濟學院的碩士學位。 對化妝和藝術有著狠熱的迷戀，使她在洛杉磯創造了一系列高級天然的化妝品牌。 Kosås 的唇膏可以說是相當受歡迎，不但色調令人賞心悅目，完美無瑕，而且配方不會讓你的嘴唇脫水，質地輕盈持久，還是 gluten-free、純素與不作動物測試。

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同時，它們的LipFuel也十分火紅，外型獨特，而且持久滋潤，不少女生試用過，都無法再用其他品牌。

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#Saint Jane Beauty

到了夏天，當然想塗一點閃亮的唇彩，也許你會覺得天然化妝品的唇彩不過亮眼，這樣你就錯了。Saint Jane Beauty 這款Microdose Lip Gloss，不但擁有奢華的高光澤，而且顏色亮眼，而且含抗氧化成分與50毫克的CBD，這是首款採用 CBD 配方的 100％ 純天然唇彩，能令你雙唇散發如絲綢般的光澤，同時有噘嘴的效果，當中還含向日葵、洋甘菊和蘆薈等植物精華舒緩和調理唇部。 每一個色調都能發出明亮，而且是全天然、純素、無殘忍、無毒成分與可持續來源。不少著名雜誌都報導過，可見其知名度吧。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】