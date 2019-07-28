【手袋】柏林品牌Maison Heroine　OL必備的優雅實用「公事包」

對於每位上班的女生來說，擁有一個既實用又精緻的手袋是必備，而且最好就是不會跟同事撞款。作為獨特的你，可能一般的知名品牌滿足不到你，這樣的話，這個來自柏林的小眾手袋品牌也許能深得你心。設計上簡潔，沒有多餘配飾，而且結合了功能性與優雅於一身。

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光看產品目錄，就覺得 Maison Heroine 的手袋四四方方，有種公事包的感覺，但同時不失年輕、優雅時尚的氣息。品牌於 2016 創立，為現代女性創造精緻而實用的手袋，在現今的社會，筆記電腦或平板電腦上班女性的日常伴侶，但他們覺得市面上沒有很多大型又時尚的手袋，因此 Armedangels 聯合創始人 Anton Jurina 希望創造出具功能性的優質手袋，在各種情況下陪伴並支持現代女性。

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於 2017 首次登場的第一個系列，當中有 Tilda、Marlene 與 Alec 三款，設計由曾擔任著名 Armani 的包包設計師 Marta Vitali 一手設計，幾何設計的輪廓，復古的袋扣等細節注入優雅與感性，呈現出結構化、永恆的線條，經典中帶點復古感，而且不輕易過時。每個手袋這都能放下筆記本電腦或者平板電腦，而且內部帶有隔層可保護隔層，再加有名片夾和化妝品分隔等細節。

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而色彩方面，從大膽的桃紅色、銅色、銀色、金色到經典的棕色、藍色、灰色與黑色，應有盡有。另外，它們的手袋，全都是在意大利手工製作，採用意大利真皮，極具匠心，充滿質感，而且價錢合理，絕對是上班一族的理想手袋。

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品牌推出不到兩年，便成功俘虜了不少時尚達人的心，你在 IG 上經常可以見到它的蹤影，簡約經典的設計，輕易駕馭任何的造型。快點到官網看看吧！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】