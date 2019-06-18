【Mashu London】配色柔和又實用　可100%再回收的「素食手袋」？

這幾年，身邊越來越多人開始食素，一來是注重健康，二來大家開始意識到保護環境與動物的重要性。不過，素食不單只是飲食習慣，而是一種生活態度。縱使，不少著名品牌，如Prada、Chanel 都加入了 fur-free 的行列，但你知道自2013年起，服飾產業成為僅次於石化業的全球第二大污染源嗎？加上快時尚的興起，令這個問題更嚴重。近年，快時尚的品牌，如 H&M、Zara都推出可持續發展作為核心的環保支線，與舊衣回收計劃，希望可以為環保出一份力。

H&M、Zara都推出可持續發展作為核心的環保支線（H&M Conscious Collection 2019官網圖片）

但其實除了衣服之外，女生最喜歡的手袋也是默默地破壞地球，名牌手袋有不少都用上動物皮與傳統皮革，以確保其奢華感。把時尚建立在動物的痛苦上，真的是對的嗎？

在倫敦，有一名設計師 Loanna Topouzoglou 意識到地球的健康和福祉，深信時尚與環保是可以共存，希望可以創作出美麗的手袋，同時不會傷害動物，人類和地球，因此創立了素食主義的手袋品牌 Mashu。

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時尚的設計 融入與當代建築的精湛

大家都可以覺得環保的東西，大多數都不太時尚，但 Mashu 的手袋的設計，簡單而不失格調，完全顛覆大家的想像。Loanna Topouzoglou 把裝飾藝術與當代建築的精湛融入手袋設計之中，營造出細緻的美學平衡，加上柔和的配色，帶點復古的情懷，絕對能與不少大牌的手袋媲美，而且標誌性的定製手柄 ，令每個手袋都變得更獨特，更具風格。另外，品牌致力於使用優質的可持續材料，在倫敦設計，並於希臘製造，呈現出工匠的藝術。

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優質可持續材料 減少污染

品牌理念是創作出美麗的手袋，同時不會傷害動物，人類和地球。它們使用回收聚酯和塑料的材料，與傳統的基於汽油的聚酯生產工藝相比，減少80％的能源消耗和二氧化碳排放到大氣中。 通過使用回收的聚酯和塑料，我們還減少了我們在產品中使用的石油量。也會用天然纖維，如Pinatex （皮革替代品），這是由菠蘿葉中提取的纖維素纖維製成，而且所有的材料在都是可100％再回收，也確保生產過程減少能源消耗。

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另外，手袋的手柄，也是由希臘家具公司不要的木料製成，如果這些木材沒有製成手袋，就會被拋出或燒毀，但 Mashu 給了它們再生的機會。

作為知性又品味的女生，下次想入手手袋時，不妨考慮一下這個極具意思的品牌吧。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】