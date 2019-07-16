【Marni】意大利名牌買餸籃？藤織Market Bag接地氣　銷量如火箭

盡管有很多人都知道「MARNI」這個品牌，但我還是有必要給大家簡單講一下。 MARNI是知名女設計師Consuelo Castiglioni與其丈夫的Gianni Castiglioni在1994年一同創立的女裝品牌，雖然MARNI並不像Gucci、LV這些國際一線品牌享有如此盛名，但是在意大利早已身處一線女裝品牌的行列當中。

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「奢華創造出時尚感」是設計師Consuelo Castiglioni賦予其品牌的一個定位。早期嬉皮風與現代摩登感相互結合的——折衷主義，是Marni極具標誌性的品牌風格。設計師本人並不是科班出身，但對於免彩的敏銳度以及服裝的裁剪上，有獨特的創意想法。她也從來不追求新奇，也不盲目跟風，並樹立一個專屬於Marni品牌的鮮明個性。

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Marni家的包，我最愛莫過於是他們家的「菜籃子」。你們沒有聽錯，就是媽媽們去街市買菜用的那個買餸籃。

誰說買餸籃就一定是low的，你千萬不要覺得這款"Market Bag"會過於土氣，它的銷售速度，猶如火箭般，貨物一經上架，立馬一掃而空。排隊搶購的場面完全不誇張，絕對不亞於那些排隊買Sneakers的男人。

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現在許多品牌都將我們生活中最接地氣的用品改造並打上其品牌Logo，而且價值也不菲，銷量卻是出奇的好，給品牌帶來了巨大的收益。設計師可能也是捕捉到這一點，分析市場情況，改造出一款Market Bag。

但是，Marni真真實實的算是一個良心品牌。這款在社交媒體上「暴走」的菜籃子，售價只在60歐元。再加上，Market Bag還有公益金，這60歐元的所有利潤都會捐贈給米蘭社區弱勢兒童的「小王子協會」。

Market Bag的火爆，其實不僅僅是因為菜籃子這一獨特的造型設計，更多的是因為Market Bag配色非常之多。再加上價格親民，許多時尚博主一買，就是買好幾個配色回來，根據每天穿的服裝來與之搭配。

不喜歡編織的菜籃子，那你還可以選擇這款用紗質面料製作的Market Bag，依舊是平時去菜市場買菜會用到的造型布袋。看來，Marni勢必要開拓出菜市場大媽的「利潤」區域。

雖說「菜籃子」Market Bag是Marni非常具有代表性的手袋，但其實還有一款包，它才是Marni真真正正的頭牌產品——Trunk（風琴袋）。

Marni Trunk就是大家平時口中說的風琴袋，也是陸劇《都挺好》裡面二嫂朱麗出鏡率頻繁的袋款。Trunk Bag自2014年誕生以來，每年都能進入到"IT BAG"的榜單中。

由於內部隔層特別像風琴打開時的褶皺，所以它被叫做「風琴包」。從正面看過去，整體富有立體感，側面就宛如一個手風琴一般。

Marni Trunk 採用100%牛皮材質，牛皮的壓花是選用了十字紋結構，十字紋壓花的牛皮非常耐磨，它不像光滑無壓花的牛皮，指甲蓋一劃就會留下一道「痛不欲生」的痕。而Trunk Bag選用的十字紋牛皮對於指甲蓋的刮劃完全不在怕，就算平時磕磕碰碰，它照樣經得起考驗。

拉鍊和金屬扣的部分均是採用Real Brass黃銅打造，非常富有光澤感，金黃色的黃銅，與銀色的金屬區別就在於檔次的體現。

這款包作為入門級別的奢侈品包包是很划算的，風琴樣式的設計不容易過時。配色也是非常之多，可以根據自己的穿衣風格來挑選適合自己的配色。如果你是隱藏「富婆」的話，我也不介意你都買下來。

不論春夏秋冬，Marni Trunk都是一款非常經典復古且百搭的IT Bag。出門在外，口紅、粉餅、手機、紙巾等零碎雜物，統統都能塞進Trunk裡面。包包看著雖小，但是空間卻很大。設計師也很貼心的推出了大中小三個型號供您選擇。

以上推薦的兩款包包，你是喜歡「接地氣」的Market Bag多點，還是更傾向於復古摩登渾然一體的Trunk Bag？Marni家的包相比於許多品牌而言，定價並不算高的，且用料優質，很適合上班族或有那麼點閒錢的學生購買。

【本文獲「張雞米」授權轉載，微信公眾號：JimmyBitch】