Victoria Beckham、Lady Gaga　兩大女神齊出自家化妝品牌！

轟動全球的女神Lady Gaga、時尚名媛幸福人妻Victoria Beckham相繼推出自創美妝品牌，粉絲們，你準備好了嗎？

今年度的美妝界有兩大盛事，消息釋出後讓民眾期待萬分，引起全球熱議。跨足演藝界的女神Gaga這次要席捲美妝界啦！

搞怪天后Lady Gaga推出全新美妝品牌Haus Laboratories，終於要在今年上線了。同時，全世紀最令人嫉妒的女人——碧咸嫂Victoria Beckham也宣布推出化妝品牌VB Beauty。兩大女神相繼推出自創品牌，讓粉絲們心癢難耐，開始緊守荷包，準備大買一波啦！

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主打「呈現真實樣貌」的Haus Laboratories近期推出第一波形象照就掀起軒然大波，零修圖的真實照片，為民眾呈現出化完妝皮膚最真實的樣子。從形象照可以看出肌膚的細紋、毛孔，大膽嘗試的作風吸引眾多粉絲關注，更有網友表示「她賣的是彩妝品，不是Photoshop」、「怪美的」、「妝容看起來更真實」。在2018年2月就已經註冊商標的Haus Laboratories，終於在今年7月15日上市，趕緊清空化妝包，為女神卡卡的彩妝留點位置吧！

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從「辣妹合唱團」出道、嫁給足球巨星碧咸後，Victoria Beckham成為了全球女人又妒又嫉的對象。除了成立同名時裝品牌外，她這次跨足到美妝界，推出Victoria Beckham Beauty (VBB)，即將在今年秋天上線，強佔眾多名人品牌的美妝市場。根據Cosmopolitan雜誌報導，Victoria表示，她希望能「從內到外照顧女性」，為她們提供化妝，護膚，香水和健康方面必備的物品。Victoria平時就會在YouTube頻道上分享化妝步驟及秘訣，吸引不少收看者關注，所以同名的美妝品牌讓粉絲們引頸盼望。

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繼人氣歌手Rihanna推出Fenty Beauty、知名網紅Kylie Jenner創立Kylie Cosmetics等眾多明星網紅的自創品牌後，女神Lady Gaga及碧咸嫂Victoria 也加入這個明星美妝市場，於下半年各自推出自家美妝，想必粉絲們的荷包勢必要跟著縮水了！

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