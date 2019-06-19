日本資生堂SHISEIDO聯乘鹿角巷期間限定店　推出珍珠奶茶化妝品　

近來珍珠奶茶在日本掀起超級熱潮，連知名化妝品牌妝資生堂（SHISEIDO）也和台灣飲品品牌鹿角巷（THE ALLEY）聯乘合作，發售兩款限量產品眼線筆及眼影。日本鹿角巷的中目黑店還打造成限定店鋪。

近期珍珠奶茶在日本大熱，連知名化妝品牌資生堂（SHISEIDO）也和台灣飲品品牌鹿角巷（THE ALLEY）聯乘合作！資生堂（SHISEIDO）旗下的 COSMETIC PRESS 推出「ARTISTARMAKE」聯乘系列。日本鹿角巷的中目黑店，還打造成限定店，發售兩款限量產品眼線筆及眼影，產品於6 月20日在日本販售。

資生堂（SHISEIDO）和台灣飲品品牌鹿角巷（THE ALLEY）聯乘合作。（cosmeticpress@ig）

Stamp Liner眼線筆

期間限期發售的眼線筆附有星星印章的筆頭，一共有三個顏色可以選，包括：黑色眼線X黑莓星、啡色眼線X覆盆莓星、綠色眼線X藍莓星，再包裝成一杯珍珠奶茶的樣子。

Topping Shower眼影

這款閃亮的眼影也有三種顏色可以選擇，分別是白、桃紅和粉紫，都是夏日飲品的顏色，是很適合夏天的色調啊！

ARTISTARMAKE還特別推出眼影、眼線及期間限定化妝袋的套裝，是期間限定產品。銀色閃亮設計的期間限定化妝袋，一面印有星星圖案，另一面是今次聯乘系列「ARTISTARMAKE」的字樣。

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這一次的聯名除了兩款限定化妝品外，日本鹿角巷還推出印著「ARTISTARMAKE」的珍珠奶茶。這款珍珠奶茶用了女士最愛的粉色系，設計出桃味加士多啤梨味的限定珍珠奶茶飲品，上面放了粉紅多星形糖霜曲奇，還灑上了閃閃發光的糖粉，一定要瘋狂打卡！6 月20日至7月31日期間，只限在日本鹿角巷販售。

「ARTISTARMAKE」桃子士多啤梨味限定珍珠奶茶飲品。（fashionpressnet@twitter）

鹿角巷的中目黑分店還打造成限定店， 玻璃窗貼上了今次聯乘的產品圖片，店內亦展示了聯乘產品外，還貼滿日本模特兒古畑星夏拍攝的宣傳照片。準備到日本旅遊的話，又加個打卡地點了。

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