【明星穿搭】許瑋甯All Black型格造型　黑色同時襯出優雅與性感

女神許瑋甯除了戲劇電影表現亮眼之外，經常出席時尚場合的他，私底下的穿著讓人十分欣賞，穿搭哲學擅長以簡約休閒風格，像是基本黑、白、灰色調，再加上簡單的 Tee 與牛仔褲，純粹的造型方式深受許多女生喜愛與推崇，如果你和搭編一樣偏愛率性的裝扮，快從以下許瑋甯日常私服搭配，透過黑色單品穿出專屬自我的時尚 Look 吧！

#Look 1

成套黑色系搭配在許瑋甯身上，看起來一點都不會顯單調，因為結合金屬配件的點綴，像是項鍊、皮帶、包包等，讓同色系也能突顯層次豐富的焦點造型，展現個性十足的低調魅力。

+ 8 + 7 + 6

#Look 2

一件簡單的 TEE 或襯衫，同樣使用不超過 3 種的配色技巧，不僅使整體提升出舒適自然的質感，隨性加上迷彩長褲或者帽 TEE 疊搭，同時表達一股中性印象的休閒氣息。

+ 3 + 2

#Look 3

不論是優雅大人感或者微辛性感，許瑋甯都能輕鬆穿搭出迷人風格，以一件綁帶背心連身長褲 + 寬沿草帽，演繹歐美感的知性大方，換上合身細肩帶背心和緊身長褲，讓好身材一覽無遺瞬間提升性感指數。

+ 5 + 4 + 3

結語：

喜歡簡約風格的你，不妨跟著許瑋甯透過黑色穿搭，連結與眾不同的街頭休閒，掌握基本元素的造型方式，從配色到單一重點混搭小撇步，便能打造品味兼具的衣著特色，讓穿搭呈現令人難忘的時髦感受。

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原文：「許瑋甯」私服穿搭 3 技巧不私藏！從黑色系打造女神的簡約休閒 Look！

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