【穿搭聖經】2019刮起「全金屬狂潮」？金屬色單品也能輕鬆Carry

穿搭筆記
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日常穿搭除了最簡單的黑與白、駝色、棕色乃至深藍色系，你還會想到什麼顏色呢？「金屬色」熱潮，從 2018 年持續延燒到2019年，在日本的街拍網站上，也可以看到出現金屬色單品的頻率增加許多，善用金屬色不但能表現出吸眼球的街頭風格，也能在平凡中帶點奢華卻不至於太過突兀。

▼▼運用「金屬色」搭配造型，令人眼前一亮又不會太浮誇，按圖放大金屬色造型▼▼

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除了金屬色上衣、裙子，不妨也試試金屬色系列配件，畢竟女孩子衣櫃裡總少不了一堆 Bling Bling 的東西，可能是一個包又或是一對耳環，好好善用這些單品除了讓你造型加分之外，同時也時尚、活力滿點！

▼▼金屬色的小配件可以作為金屬色造型的入門，令普通配襯也能更有質感▼▼

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結語：

外向活潑的搭黨們可以考慮購入一件金屬百摺裙、或是金屬色上衣，較為害羞的搭黨們則可以考慮購入幾件金屬色單品，絕對能讓你在重要場合「hold」住全場！

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【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供，原文：2019 年必試！快跟上這波「金屬色熱潮」，讓你無時無刻 carry 全場！

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