【韓風穿搭】跟太妍、IU學拉高腰線！160cm變170cm的神奇顯高魔法

對於身高嬌小的女孩來說，任何顯矮、顯胖的衣服都會成為穿搭致命傷，一個沒穿好、看起來像偷穿大人衣服就算了，如果還更顯矮胖的話，那對嬌小女來說確實是個致命打擊（身為嬌小女的搭編苦笑），然而韓國偶像中，不乏許多身材嬌小的女 idol 們，但如果沒人告訴你，你可能會不知道她們的真實身高比你所想的還要嬌小！這次就來學學這些嬌小偶像們在穿搭上動的小心思，讓矮個頭的搭黨們靠穿搭也能變成 170cm 吧！

IU——162cm

想到韓國嬌小的女明星，多數人第一個想到的可能就是 IU，而在她的穿搭中總能看到其中一個大重點—提高腰線位置，對於嬌小女孩來說，利用穿搭凸顯腰線或是提高腰線位置是最能立即拉長比例的方法，IU 也經常身穿有腰封、有明顯腰線設計的連身裙，提高腰線高度來延伸腿部比例。

+ 5 + 4 + 3

請夏——161cm

除了服裝外，靴子也是能營造出高挑比例的配件之一，時常能在請夏的打歌服或是私服中看到她穿長靴、過膝靴，除了能帶出成熟的女人味，也能將腿部線條襯托得更加筆直修長，算是能兼具性感和比例的靴款之一。

+ 4 + 3 + 2

Irene——158cm

Red Velvet 的 Irene 也是嬌小偶像的其中一員，而上衣搭配高腰半身裙也是讓嬌小女孩不但能拉長比例又不容易出錯的搭配法，利用高腰短裙露出腿部大部分面積，如果在踩上一雙能露出腳背的跟鞋，那麼腿長便能無限延伸（笑）。

太妍——158cm

說到嬌小偶像便不能不提到少女時代的「精靈王」太妍，同樣為 160cm 以下身高的她，不論身著長褲、短褲或是裙類，她都會將上衣紮進褲頭中，在視覺上能強調腰線位置、拉長腿部線條，也是一個能輕鬆打造出高挑錯覺感的穿搭方法之一。

結語： 雖然 IU、太妍、請夏、Irene 都是身材很嬌小的女生，可是每次出場還是覺得他們比例都好好呀！但其實仔細看不難發現，她們在穿搭上都動了不少小心思（笑），其中提高腰線位置真的是非常實用又不容易出錯的方法呀！

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