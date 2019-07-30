Heidi、曾之喬闊腳褲穿搭　完全遮掩下半身缺點　顯高瘦靠兩秘訣

愛美的女生總是願意花心思去打扮，然而，在趕時間外出、上班時便沒有太多時間在鏡子前「行fashion show」這時候你需要有「懶人褲」之稱的闊腳褲。 闊腳褲不但方便易搭，顯瘦又顯高，它更適合所有身型的女生，身為愛美又懶的女生，家裡的衣櫥怎能缺少它呢？

西裝闊腳褲：李靜儀Heidi

闊腳褲質感垂墜又「拖地」，給人印象慵懶，不適合上班時穿着，其實只要挑選有質感的西裝布料闊腳褲便可以解決慵懶感，而且時尚感頓時提升。

挺身的闊腳褲完全遮掩了女生下半身的缺點，如下盤大、雙腿不完美等，另外上班時間長，如果長時間穿着貼身的裙裝或褲裝會感到不適，所以西裝闊腳褲是不錯的選擇。歌手李靜儀Heidi便不時以西裝闊腳褲為下身穿搭，她多以同色系為全身的穿搭重點，如果她當日配搭了oversize西裝外套，她便會內搭小背心；如果不想穿西裝外套，可挑選白色或其他淺色的上衣較為方便易襯，也不會過於正式。

穿搭示範：

+ 5 + 4 + 3

牛仔闊腳褲：曾之喬

不少上班族都會有Casual Friday，不用像星期一至四局限自己在專業的服裝中，這時便可以挑選牛仔闊腳褲穿搭。

牛仔是經典不敗的，闊腳褲當然不能缺少牛仔款式。牛仔的藍色百搭易襯，無論深色還是淺色的上衣一樣可以，給人一種隨性時尚感。台灣女星曾之喬便是牛仔闊腳褲的愛好者，在她的穿搭中「老是常出現」，她會選擇合身的T-shirt、小背心等作配搭，而且在夏天時她多挑選亮色的上衣，如橙色、裸色等，而裸色剛好頗適合女生的上班穿搭，鞋子方面，配搭小白鞋便可。

穿搭示範：

+ 3 + 2

早前，楊丞琳與台灣服飾品牌PAZZO合作推出的聯乘系列「in our daily life」便有不少連身闊腳褲單品。（rainie77@instagram）

連身闊腳褲：楊丞琳

楊丞琳Rainie最近非常熱衷於向粉絲分享她的「ootd」（Outfit of today）眼利的女生便會發現Rainie的私下穿搭都偏向休閒風，而且連身闊腳褲更是她最愛單品之一，而她早前推出的聯乘系列「in our daily life」便有不少連身闊腳褲單品。

連身闊腳褲容易顯身短，從Rainie的穿搭中可看到在挑選連身闊腳褲要有腰身的，突出本身的腰位置，才可顯腿長；如果沒有腰位的連身闊腳褲，便要挑選能露出最瘦的腳眼位置，這樣比例才較好。

穿搭示範：