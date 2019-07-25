楊丞琳、蔡依林「泳衣外露」小性感派福利　比堅尼沙灘裝必學穿搭

剛成為準人妻的楊丞琳Rainie，最近經常有小性感打扮，如發布被求婚的喜訊後，罕有地在社交媒體分享多張比堅尼照，粉絲都指「可愛教主變性感教主了」。另外，Rainie7月5日出席高雄的啤酒音樂節時，在台上更掀起衣服吊帶，讓觀眾看到白色的比堅尼，並笑說：「因為明天有泫雅，我實在不方便在這邊獻醜，但我也釋出誠意。」

內斂比堅尼穿搭：楊丞琳

楊丞琳平日都是以文青、淑女風為主，可能這個夏天實在太炎熱，令走開保守路線的Rainie都要大解放，最近經常分享泳衣穿搭。Rainie主要配搭的泳衣都是比堅尼款式，在李榮浩求婚旅行中，Rainie就穿了一套全黑的比堅尼，再外配一條白色的吊帶長裙，並穿了一對黑色羅馬鞋，充滿度假風情，也非常方便女生，脫了長裙便可以下水。如果型格一點的女生，可以參考Rainie出席高雄的音樂會時的藍白穿搭，她選了白色的比堅尼，外配一條超有設計感的牛仔褲，綁起一條超緊超貼的高馬尾，型格又性感。

穿搭示範：

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性感比堅尼穿搭：泫雅

有性感小野馬之稱的泫雅不時分享性感的穿搭，早前出席首爾的音樂會時，更直接身穿粉色的運動款的二件式泳衣，一般女生當然沒有泫雅的膽量穿泳衣便能外出，不如參考下泫雅另一個穿搭。

夏日炎炎，女生都會選擇吊帶裙或背心穿着，但如果穿着正常的內衣，擔心走光又不好看，大家可以參考泫雅，拿與衣服較相襯的比堅尼進行配搭，不但讓穿搭更有層次，也可大方地小性感。

穿搭示範：

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蔡依林早前以一身Gucci併同品牌泳衣演出，健康滿力感滿分。（jolin_cai@Instagram）

時尚連身泳衣穿搭：蔡依林

身為台灣的時尚女皇的蔡依林Jolin，一樣有時尚的泳衣穿搭，而她多以近年流行的連身泳衣作配搭。

同一套紅色的泳衣，Jolin已展示了2款不同配搭，一套比較簡約的，上身穿了泳衣，下身配了一條爛mom jean，走街頭型格路線；另一套則轉了一條牛仔短褲，更穿了一件牛仔外套，紅撞藍的穿搭盡顯她女皇的風格。近年不少一線品牌都推出了連身泳衣，如Gucci、Chanel、Christian Dior等，外國的女生都會配以牛仔短褲或長褲穿搭，一樣型格。

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