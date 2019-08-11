【髮型】BLACKPINK Lisa示範髮夾編髮　幾何髮夾一秒提升氣質

人，就是視覺動物，再多技巧、繁複的髮型，都不及一個簡單的編髮，配上一個髮飾。今年相當流行「阿婆髮夾」同樣是只要一個髮夾便能打造時尚感。 今年除「阿婆髮夾」外，一些金屬幾何形的髮夾一樣流行，時常在編髮社交媒體上出現，他們更有不少髮夾的編髮造型介紹，以之代替橡筋，一秒令造型增添氣質，就連韓國BLACKPINK成員 Lisa，也有她的髮夾編髮，時尚可愛風格亦可。

韓國BLACKPINK成員 Lisa早前旅遊時綁了一個雙丸子頭配上心型髮夾，青春可愛。（lalalalisa_m＠instagram）

雙丸子頭 + 心型髮夾

韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa是不少韓國女生的fashion icon，比起另一位成員Jennie，Lisa的造型都較平民，女生會較易跟隨，當然不要盲目追隨，但可從她身上了解當下潮流。

在Lisa的instagram便發現她非常愛用髮夾編髮，早前她便綁了一個雙丸子頭 配心型髮夾，非常可愛，與她平時在台上的性感型格的風格形成很大對比，粉絲依舊受落。Lisa這髮型非常簡單，首先把頭髮左右分半，左右各綁一條馬尾固定，再綁三手辮，再把辮子扭成一個丸子，用橡筋綁緊固定，在其中一邊的丸子上夾一個髮夾便完成。

簡易公主頭 + 金屬幾何形髮扣夾

雙丸子頭玩味又可愛，是夏日的人氣髮型，但不是每位女生都可以駕馭到。而公主頭卻是每一位女生都適合又簡單，而且bob頭、及肩頭、長髮都可以做到這髮型，用金屬髮扣夾點綴，讓女生以優雅時尚地出席不同約會、派對、婚宴。

公主頭有很多款，但為求方便快捷可以先學識簡易版：在後腦近耳旁位置，在兩旁拿一束頭髮，然後把兩束髮束同時向內或向外扭轉並放到後腦中間，不用扭得太緊，然後拿一個金屬幾何形髮夾把髮束夾實便可。如果你想多一點看頭，便可以在同一個位置拿髮束，左右各綁一條三手辮，然後把辮子的髮絲拉鬆一點，打造凌亂美，最後同樣的把辮子放到後腦中間，用髮夾夾好，完成。

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低馬尾 + 一字彈扣髮夾

低馬尾是近年最流行的髮型之一，低調又有氣質，更可以在夏天時，為長髮女生「解暑」，李佳芯、Janice Man、Jessica Jung等一眾女藝人不時都綁低馬尾，可見髮型的受歡迎程度。

想造型特別一點，只要用一字彈扣髮夾代替橡筋便可。不少一字彈扣髮夾是今年大熱的「阿婆髮夾」之一，外國品牌都推出不同材質一字髮夾，如亞克力、貝殼、珍珠、細金屬等，不同材質可以做到不同感覺：亞克力，優雅簡潔；貝殼，可愛活潑，可按當日造型而決定用哪款髮夾配合低馬尾。