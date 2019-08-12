【朱千雪結婚】峇里婚禮充滿心思　簡約婚紗巧妙顯瘦　盡顯優雅感

朱千雪（Tracy）與青梅竹馬的醫生男朋友Justin已於8月3日在峇里舉行婚禮，在80名親友見證下結成夫妻。整個婚禮貫徹朱千雪平日的低調性格，無論是場地設計還是婚紗都傾向簡約格調，不過每個細節卻盡顯心思。

朱千雪（Tracy）與拍拖5年的的男朋友Justin已於8月3日正式結婚。(tracytschu@Instagram)

朱千雪和Justin選擇了熱門的婚禮地點：峇里，可是二人的婚禮並沒想像中的奢華和大排筵席，雖然如此，反而讓他們在婚禮細節各方面花盡心思。

更多婚禮細節：

當天，朱千雪和Justin於「The Majestic Chapel」行禮後便於晚上設宴款待親友，行禮與飲宴場地的佈置以及花球都選擇了鮮藍色，特別之餘也符合新娘朱千雪的喜好，浪漫又貼心。不過，即使再簡單的婚禮也少不了一套能夠更加凸顯女主角優雅氣質的婚紗。

朱千雪當日共穿着了兩套婚紗，但所選擇的款式配合了婚禮埸地，並不是誇張的款式，而是簡約設計婚紗，重點是完美隱藏了身形上的缺點，讓整體變得更搶眼奪目。

顯瘦關鍵：弧形露肩婚紗

朱千雪選擇了弧形露肩婚紗，有效地修飾身形。

由於婚禮涉及到戶外場地，故一般新娘子都會拋棄蓬蓬裙擺以及極長拖尾的設計，以免行動不方便，甚至在行禮期間發生絆倒的情況。朱千雪也不例外，行禮時所穿着的第一套婚紗剪裁簡單俐落，而一向不是「瘦底」的她更選擇了露肩款式，其弧形線條的領口與手袖位正好解決了露肩款式容易放大橫肩膊、手臂粗壯的問題，加上微V領口與露背設計亦呈現出一份恰得好處的小性感。

婚紗由緞面材質與喱士所製成，沒有過多的串飾在婚紗上，其大裙擺配合細膩的妝容、中分低髻，整體造型瀰漫高貴典雅的氣質。

準新娘也可參考以下款式：

+ 3 + 2

顯瘦關鍵：吊帶馬甲婚紗

馬甲款的吊帶婚紗，也為朱千雪帶來顯瘦效果。

第二套於晚宴上穿着的婚紗，朱千雪同樣選擇了喱士元素的吊帶婚紗款式，亦如第一套婚紗一樣把她有些少肉肉的身形完美修飾。這件婚紗的特別之處是有Corset馬甲作為上身支撐，令其腰身位置變得更挺身和纖細，達到修腰效果。

加上心形領位與上面的立體喱士裝飾設計，亦可帶來吸引視線的效果。此外，腰身以至裙擺位置也設有喱士刺繡，除了營造唯美浪漫的感覺，亦呼應了上身的設計，營造了上窄下闊的顯瘦感，身形比例更見突出。從兩件的婚紗款式的選擇中，都不難看出朱千雪的少女情懷。

準新娘也可參考以下款式：