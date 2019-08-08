【信用欺詐師】金鐘示威、廟街、大排檔取景　日本都愛港式文化？

由長澤正美、東出昌大、小日向文世主演的電影《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》由7月底上映至今，仍然大獲好評，除了「欺詐計中計」劇情令人驚喜，深信電影於香港取景也成為吸引人入場觀看的原因。 在《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》團隊的鏡頭下，並沒有拍攝到滿街藥房和金鋪的畫面，反觀呈現出舊時的港式文化。仿似在別人眼中的香港都特別美麗。你又認得那些拍攝場地嗎？

《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》上映至今，好評不斷。（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）

雖然是日本電影，但《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》當中的故事講述三名欺詐師（長澤正美、東出昌大、小日向文世）到香港進行欺詐的過程，當中不乏居住於「劏房」扮街坊、到廟街吃點心、到馬場的情景。

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電影有九成劇情都是在香港拍攝，除了讓人留下深刻印象的金鐘示威一幕，電影也有到達多個地方進行拍攝，包括油麻地廟街、香港仔珍寶海鮮舫、尖沙咀梳士巴利道等地方，亦有到達廣為熟悉的打卡場地：鰂魚涌海山樓。除這些地方外，還有些是我們平日沒有用心留意到的地方。

【按圖觀看】你又去過《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》取景的這些地方嗎？

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除電影《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》，過往日本亦有過不少劇集與MV曾到香港取景拍攝，你又有印象嗎？

《戀愛香港》

劇中演員馬場富美也有在南山邨打卡。(fumika_baba@Instagram)

2017年日劇《戀愛香港》，由小池榮子和吉澤亮主演，講述各名角色因不同目的而來到香港，繼而相遇所發生的事情，整個故事也圍繞香港，故全劇也在香港取景，更是全以實景拍攝。

劇組所選擇的，都是香港人非常熟悉、充滿香港特色的場地，希望予日本觀眾呈現出香港文化。當中包括具有一凹一凸斜長石路的中環砵典乍街（石板街）、油麻地咸美頓街、旺角新填地街、南山邨等。另外，也有在茶餐廳等進行拍攝，而一眾演員還在這些地方留影並發佈至社交平台，引起日本網民大讚好！

Mondo Grosso《迷宮》

Mondo Grosso《迷宮》MV於香港取景。（YouTube截圖）

日本Jazz組合Mondo Grosso於2017年推出的歌曲《迷宮》，請來日本女星滿島光主唱與拍攝MV，廟街、北河街是MV的拍攝場地。而說到MV中最為吸睛的，必然是MV一開頭、滿島光在鰂魚涌海山樓抬頭看天的畫面。

海山樓位於鰂魚涌英皇道，因旁邊全是密密麻麻的大廈，在視覺上形成巨大壓迫感，故有「怪獸大廈」之稱，加上《變形金剛：殲滅世紀》曾於也在海山樓取景拍攝，故吸引眾多人士前來打卡朝聖，亦站上在五座大廈天井平台、過往用來通風的矮台拍照。不過，此行為變相打擾了居民的日常生活，故五座大廈的業主立案法團已在去年初發出「禁拍令」，未經許可不得在私人地方拍攝，故下次經過時便要多加留意了！