【容祖兒演唱會】穿上多套名牌秋冬服裝登場　呈現百變天后風範

《容祖兒Pretty Crazy演唱會2019》於早前開售門票時，已火速售罄；而首場的演唱會亦於8月5日正式開鑼，雖然首場已遇上音響、機器、機關舞台故障等問題，但仍無阻穿上華麗服裝的容祖兒（Joey）落力表演的決心與觀眾的熱情。

容祖兒（Joey）演唱會已於8月5日完成首場，即使遇上機器故障等問題，仍盡力表演。(yungchoyee@Instagram)

是次的演唱會為紀念出道20周年而設。這20年來，容祖兒為女生唱盡少女心事，由初戀唱到長大後現實愛情的無奈感，演唱會除了以慢歌重喚大家的回憶外，亦一如既往的載歌載舞，將完美的舞台效果呈現於大家眼前。當然，一向造型百變的容祖兒，亦為這次演唱會準備了多套服裝，給觀眾於視覺、聽覺方面的享受。

先來欣賞容祖兒於《容祖兒Pretty Crazy演唱會2019》的精湛演出：

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從以往的演唱會造型，看得出比起過度浮誇的外觀，容祖兒更著重的是精緻程度，如往往都會選擇水鑽、刺繡等裝飾和特別剪裁的的服裝。是次演唱會造型亦同樣，選擇了多套時裝品牌的服裝，透過不同造型呈現柔情、性感、氣勢等多元化的風格。就先回顧一下容祖兒於首場的多個造型吧！

典形的容祖兒風格

貴為天后的容祖兒，一向都有一份難以抵擋的氣勢。在演唱會上的其中一套服裝為比利時設計師品牌Y/Project的2019秋季系列款式，整條米黃色連衣裙為「闊袍大袖」、沒有任何腰線可言的款式，但經容祖兒配上黑色手套與珠寶後，頓時點亮了整個造型，更有種「典形容祖兒」風格的感覺，甚至更有效把氣場放大。

手套以外，容祖兒還特別將頭髮束成馬尾，戴上黑色幼頭箍與繫上絲帶，增添幾分柔美氣息。

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熱情嫵媚

容祖兒以Valentino Pre-Fall19系列的大紅色晚裝，展現熱情嫵媚氣息。(yuenwrong@Instagram)

大紅色這類鮮艷的色彩服裝，已不是第一次在容祖兒身上出現。是次演唱會，她亦選擇了Valentino Pre-Fall19系列的大紅色晚裝，波浪荷葉邊由肩膀伸延至裙擺位置，層次分別之餘亦帶有一份浪漫感，加上薄紗設計隱約露出雙腿，展現出小性感與嫵媚的一面。

中性風

容祖兒能駕馭得到不同風格的服裝，包括傾向淒美女性化、中性帥氣的款式。於是次演唱會中，她選擇的其中兩套服裝就完美地將這兩個元素結合。其中一套是Givenchy 2018秋冬高訂系列的服裝，充滿水鑽珠片的漸變桃紅色Tube dress配上黑色緊身褲，散發女性魅力之餘，亦藉緊身褲增加整體造型的俐落感，適度增加中性味道。

另一造型亦同樣，上身選以白恤衫、蝴蝶領結與黑色長身西裝外套，盡顯幹練霸氣的一面，下身卻選擇帶有長薄紗設計的格紋裙款作配襯，繫上絲綢材質的腰帶，顯高之餘也能增加女性柔美感，亦更符合容祖兒平日爽朗的性格。

更多容祖兒於演唱會的造型：