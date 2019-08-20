楊丞琳熱捧Mini bag　揹法多、入門價位取勝　Loewe哪款$7xxx入手

還記得Dior Book Tote、Jacquemus Le Baci等超大容量設計的手袋，是不少時尚實用派的女生之選，但今季連Book Tote都推出「迷你」款，在各位時尚達人的社交媒體上也見Mini bag的蹤影，可見Mini bag是最強的趨勢。 Mini bag除了是時尚的代表外，它的價錢更是各大品牌當中最入門的款式，如果小資女想入手一個較親民的名牌手袋可從Mini Bag開始。

Jacquemus簡約又浮誇的設計，吸引了不少時尚狂熱的女生，更帶起了mini bag潮流。（jacquemus@instagram）

Jacquemus：Le Chiquito

如果你是關注時尚圈的人，最近對來自去法國南部的Jacquemus新晉品牌不陌生，尤其她簡約又浮誇的設計，令人難以忘記，如巨大的草帽、藤織袋，特別是今年爆紅的極迷你手袋，統統都出自於設計師Simon Porte Jacquemus的雙手，不少時尚界名人Kardashian姐妹和Rihanna都成為品牌的粉絲，經常拿着Le Chiquito，而迷你版的Le Chiquito也瞬間成為熱門搜索排行榜。

Rihanna手拿着「Le Chiquito」。（jacquemus@instagram）

帶起「Mini」熱潮便是Le Chiquito系列，一共有3個尺寸：「Le grand Chiquito」、「Le Chiquito」和「Le petit Chiquito」，袋形以梯形設計並配有手柄，簡約又經典，「Le Chiquito」和「Le petit Chiquito」的容量基本只裝得下零錢，但依舊吸引一班時裝愛好者入手，當它是裝飾品，如果你是實際派，正常尺寸5千多港幣便可入手。

如果你是實用派，可以像Hailey Bieber選用「Le grand Chiquito」。 （jacquemus@instagram）

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手拿式手袋又再次回歸潮流。（siwa@instagram）

Bottega Veneta：The Pouch

在曾任職Celine的Daniel Lee入主Bottega Veneta後，品牌的設計不但亮眼了，而且更新潮，不少人都指有「Old Celine」的影子。今年的時尚單品中，不得不提Bottega Veneta推出的The Pouch，自從它推出以來整個instagram都是它的蹤影，根據lyst統計，成為2019最人氣女性時尚單品第5位。

女生可以按自己喜愛選擇不同尺寸的The Pouch。 （molly_chiang@instagram）

它以極簡的設計取勝，外型有點像雲朵，開口位有皺褶設計，繼而被網民稱「雲朵包」，它有2款設計：純小牛皮面和品牌經典的編織皮革面。The Pouch共有3個尺寸：「The Pouch」、「The Pouch 20」和「Mini Coin Purse」，大size可以當Clutch，而The Pouch 20則可當作Clutch或Crossbody Bags使用，如果你被mini款吸引，也可以掛頸使用，超可愛。論中規中矩之選，The Pouch 20是不錯的選擇，容量宜人，價錢更是入門價，比The Pouch便宜一萬元，教小資女如何不心動。

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楊丞琳也愛用Loewe的mini bag系列。 （rainie77@instagram）

Loewe：Puzzle Bag

Loewe可算是Mini Bag的表表者，自去年的秋冬系列開始經已為品牌不同的經典手袋款式推出Mini Bag，當時品牌推出Mini版的Gate Bag，已經引起女生一番熱話，及後Jonathan Anderson更為品牌各經典手袋款推出Mini Bag，如Puzzle Bag、Lazo Bag、Hammock Bag。

設計師Jonathan Anderson為品牌各經典手袋款推出Mini Bag，而韓國名模Irene Kim都擁有一個mini gate bag。（ireneisgood@instagram）

以楊丞琳也追捧的Loewe Puzzle Bag為例，「Puzzle Small Bag」和「Puzzle Mini Bag」，都屬於細袋類別，由14塊皮鞋組成，手袋有超過5種揹法，可以側揹、斜揹，甚至把手袋折疊成 clutch使用。而mini bag外形與正常尺寸並不相差太遠，容量依舊能裝下日常用品如銀包、手機、紙巾等，以它約萬元的價錢，對比前者平近$5千港元，值得考慮。

另外如果你對細袋情有獨鍾，品牌的「Heel mini bag」甚至定價$7千多港元，絕對是入門級價錢。

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