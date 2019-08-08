2019最新名牌手袋：Chanel新款與2.55手袋對唱　Celine終於有驚喜

人生苦短，盡量做一些自己喜歡的事。雖然不是每個人上班都是抱着快樂的心情，但是我們可以用自己的方法令上班更有意義，對女生來說可能是賺了些錢，買手袋陪自己上班、打扮便足夠。 各大品牌的2019秋冬系列已經陸續上線，如果不想錯過心儀的手袋款式，便要趁早入手，以下都是今季品牌大熱的款式，有些款式已經在instagram中「洗板」了。

Burberry：TITLE BAG（Burberry.com）

Burberry：TITLE BAG

英國老牌Burberry充滿英倫優雅風格，不少上班族都喜歡她的服裝，但手袋系列在新設計師Riccardo Tisci入主前卻不起眼，而Riccardo對Burberry進行了大改革，推出不少新潮的設計，吸納了新粉絲。

2019年秋季系列中，Burberry加入了全新手袋系列TITLE BAG，設計亮點在於頂部的橫條和三顆鉚釘，設計非常簡約，袋身硬挺立體，方便裝文件不會弄皺。TITLE BAG採用可拆式束帶肩揹，又可調較肩揹帶，女生可按需要、配搭而決定揹法，非常個性化。

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Chanel：Chanel 19（品牌提供）

Chanel：Chanel 19

今年2月，老佛爺Karl Lagerfeld離世，時裝界失去了奇才，全球粉絲都非常惋惜，不過陪伴老佛爺逾30年的Virginie Viard接手後暫未令粉絲失望。而2019年秋冬系列是Karl和Virginie最後一個合作系列，如果是Karl的粉絲怎能錯過Chanel 19 Bag。

19是Chanel重要年份的縮寫，同時是向Chanel女士在1955年設計的經典2.55手袋對唱。Chanel 19構造較為軟身，並集合了Chanel經典元素：大菱格紋裝飾、三種色澤的金屬穿皮鏈帶、特大的CC扣。Chanel 19更有3 個尺寸，長鏈帶設計可以掛肩或斜搞；大扁圈金屬鏈設計方便手提；和腰包款，當然作為上班用途可以挑選頭2款設計，容量更大，而且秋冬再次流行手提袋，型格女生之選。

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CELINE：VERTICAL CABAS CELINE BAG（celine.com）

CELINE：VERTICAL CABAS CELINE BAG

自從Phoebe Philo卸任，Hedi Slimane接任後，CELINE風格360度改變，不少追捧者失望，令CELINE討論熱度降低了一時，然而，秋冬系列推出的Tote Bag，讓CELINE再次搶回大家的眼球。

在早秋系列中，CELINE大logo的帆布袋吸引不少時尚達人入手， VERTICAL CABAS CELINE BAG卡奇色帆布印有，設有皮革包邊，令Tote Bag外形更挺身和更質感，也適合放文件。

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Chloé：Aby （chloe@instagram）

Chloé：Aby

優雅又少女的設計，令Chloé一向都是OL最愛的品牌之一，Faye bag、Milo bag等都是女生常用的上班款，而2019年Chloé推出了更多新手袋系列，而且瞬間成為it bag。

今個秋冬加入的Aby bag是以2006年的經典袋款 Paddington為基礎，保留了標誌性的掛鎖設計，手袋輪廓簡潔俐落，容量特大，採用小牛皮質，不易刮花，適合上班族日常手袋；另外，袋身配以特大金色和銀色金屬細節，令手袋更時尚優雅。

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Loewe：Lazo（loewe.com）

Loewe：Lazo

Loewe 設計師Jonathan Anderson的作品一向都受走低調風的女生歡迎，品牌Logo不會突出，設計卻是獨一無二，明眼人一看便知Loewe的出品。

Lazo系列在2019春夏季首次出現，手袋輪廓線條突出，梯型設計，容量大，撞色拼皮的設計，袋蓋上飾有近年品牌的signature皮革繩結，手袋皮帶長度適合上膊或手提式，頓時成為品牌大熱款式，乘著mini bag的熱潮，今季更推出了Mini Lazo，如果平日不需要大容量的女生，可以考慮Mini系列。

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FENDI：KAN U（品牌提供）

FENDI：KAN U

FENDI的KAN I 設計簡約，配色方面又有優雅的裸色、白色、粉藍等，是不少OL的上班手袋之選。今個秋冬，FENDI推出最新袋款Kan U手袋，不少國際名人已經搶先入手，時尚又型格，同時又適合上班的容量。

Kan U實用袋蓋飾以經典FF標誌金屬袋扣，並燙印FENDI Roma字樣，用上仿古金色潤飾彰顯手袋的時尚格調。Kan U共有3 個尺寸，大號款有可調式皮革飾帶綴以鍍金鈕扣；中號有可調校的皮革飾帶及仿舊金色飾鍊手柄；迷你版是滑動式仿舊金色長飾鍊，女生可以按自己需要的容量選擇。

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