Dior出環保飲管比Tiffany & Co.平　王菲用名牌生活精品變潮飾物

踏入社會開始賺取金錢了，女生可能會入手名牌手袋、服裝，而男生會入手波鞋、腕錶，如果眼光好，你購入的款式可能比股票更保值。 除了每季的服裝系列外，有時品牌都會推出一些意想不到的商品，DIOR便推出了一套「環保飲管」，價值120英鎊（約1,160港元），你會不會購入DIOR飲管呢？

BOX OF 6 TOILE DE JOUY STRAWS（dior.com）

環保議題是近年全球所關注的，盡量由源頭減廢開始，就連時裝界都開始支持環保，推出環保系列，禁用皮草與塑膠等，現在連環保生活用品也摻一腳。

DIOR近日推出了一套玻璃環保飲管，一共6支，有2款：全金色和透明身配金色扭紋，管身更印有黑色「Dior」字樣，非常華麗。而每支飲管都是由師傅親自吹製而成，上面的塗料更是手工繪製打造，意大利出品。包裝也絕不馬虎，禮盒採用DIOR標誌性的白底紅墨動物印花，中央印有燙金品牌名稱。

每套DIOR的玻璃環保飲管售價120英鎊（約1,160港元），目前只在DIOR歐洲官網上販售，香港還沒有公布上市時間。大家覺得是提高環保意識，還是噱頭呢？大灑金錢購買環保飲管，又是否仍符合環保原則呢？

除了DIOR，不少品牌都曾推出意想不到的生活精品，價錢也並不低，雖是如此，但粉絲也非常願意「埋單」，甚至有「炒價」出現。

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