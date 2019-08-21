2020年流行色預測：時尚權威公佈5大色系　薄荷綠、灰紫紅成大熱

時尚界每年都會發表流行顔色趨勢，在2019年不消幾個月就即將來到尾聲之際，時尚趨勢分析及預測權威WGSN就和Coloro合作，預告了2020年的5大流行顔色。要走在潮流的尖端，當然要率先知道來年潮流吧！

時尚分析權威機構WGSN和Coloro合作，預告了2020年的5大流行顔色。（IG@gucci）

相信大家都有目共睹今年活珊瑚橘（Living Coral）、 薑黃（Turmeric）、牛油果綠（Guacamole）等色系在時尚界潮流大行其道。近日，時尚流行趨勢的預測權威機構WGSN就發佈了一篇報告，預告了2020年的5大流行顔色，WGSN的色彩總監Jane Boddy表示，這5個顔色在來年將會為零售商帶來重大的影響！

分別有Neo Mint(薄荷綠)、Purist Blue(清水藍)、Cassis(灰紫紅)、Cantaloupe(哈密瓜橙)以及Mellow Yellow (古典黃)（WGSN）

Neo Mint 薄荷綠

根據WGSN報告分析Neo Mint(薄荷綠)在2020將會成爲主流色彩的最大原因，就是從時尚角度來説，薄荷綠偏向清新、簡潔，更傾向中性的色彩，更預計它最具影響力。

Neo Mint薄荷綠色在2020將會成爲年度顔色。（WGSNxColoro）

相對於往年一直追求的更女性化的色彩，薄荷綠跳出了女性化的框架，少了一分粉嫩，多了一分純净。介於正式和休閒之間的薄荷綠，融合了科技和創新的感覺，穿在身上又是另一種夏日清新的時尚感。

超清新的Neo Mint 薄荷綠時尚：

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Purist Blue 寧靜藍

對於時尚界來説，藍色調一直都是核心顔色，來到2020年，藍色將會進化成像大海一樣清澈、純净的寧靜藍色，一種更加清新的藍色。

藍色調一直都是時尚界的長青顔色。（WGSNxColoro）

帶灰調的寧靜藍如果拿來大面積使用的話會帶來很强的視覺衝擊，所以切記多種顏色和它混在一起，最佳的配搭色就是白色和橙色。

Purist Blue 寧靜藍一直深受大家歡迎：

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Cassis 灰紫紅

有別於甜美的粉紅和鮮艷高貴的紫色，帶有灰調的灰紫紅來得更加深沉、神秘。這種濃郁又暗沉的紫色更加突顯女性的優雅、浪漫，帶點歐式的貴婦感。

紫色是2019年的熱門顔色之一，2020的紫色將會更加深沉、神秘。（WGSNxColoro）

灰紫紅也將會擴展到男性市場，嘗試加入到男裝休閒服以及鞋履方面。WGSN也表示2020年的彩妝由眼妝到唇妝都會看見Cassis的影子，特別適合於冬天使用。

充滿秋冬感覺的Cassis 灰紫紅：

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Cantaloupe 哈密瓜橙

Cantaloupe又叫哈密瓜，這個哈密瓜橙色和珊瑚色有相似之處，但是比起珊瑚色更粉嫩、洋溢著青春可愛的感覺。哈密瓜橙色比起一般的橙色去掉了誇張鮮艷的色調，反而變得更加柔和。

Cantaloupe哈密瓜橙色比起2019的年度色珊瑚色更柔和、活力。（WGSNxColoro）

不過亞洲人的膚色可能會較難Carry這個顔色的服飾，預計Cantaloupe也會常應用在日常設計中，時裝的話就偏向著重用在歐美等地區。

活潑明亮的Cantaloupe 哈密瓜橙：

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Mellow Yellow 古典黃

最後一個顔色就是今年也非常流行的黃調色古典黃，今年在街邊很常見女士們穿著泥土色、芥末黃、鵝黃色的服裝，黃色變成了最近時裝界的常客，在2020年將會演變成更爲復古、有陳舊感的黃色。

今年在街上曝光率增加的黃色也是2020年流行顔色之一，只不過會更復古、陳舊感。（WGSNxColoro）

黃色調的服飾能夠在近年突圍而出成爲大眾新寵，很大原因是她的配搭性夠高之餘，就連亞洲人黃皮膚也能輕易配襯到，相信這個古典黃會更受時尚界歡迎。

Mellow Yellow 古典黃將在時尚界掘起：

資料來源 : WGSN