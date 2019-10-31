【另類穿搭】桃紅是大媽的顏色？五個穿搭法襯出活力女王的氣勢

桃紅色，是象徵熱情少女的顏色，也可能是許多人不太敢在日常生活裡穿上的顏色，但就在今年，你可以顛覆對桃紅色的想像！在Pantone宣布 2019 年度色彩為珊瑚橘後，倫敦時尚數據分析公司Edited也公開了三個 2019 時裝流行色，本週如果你想，帶你從心理學重新認識桃紅色，也與你分享桃紅色系的五個穿搭法！

倫敦時尚數據分析公司Edited的分析師Kayla Marci接受外媒「Who What Wear」訪問時，公開表示2019年的流行時裝色彩包含桃紅色、杏色、以及黃色。（source：pantone）

桃紅色，是象徵熱情少女的顏色，也可能是許多人不太敢在日常生活裡穿上的顏色，但就在今年，你可以顛覆對桃紅色的想像！倫敦時尚數據分析公司Edited的分析師Kayla Marci接受外媒「Who What Wear」訪問時，公開表示2019年的流行時裝色彩包含桃紅色、杏色、以及黃色。

這個趨勢與先前Pantone宣布的 2019 年度代表色「珊瑚橘」其實不謀而合，同樣都是活力、好搭配、帶有飽滿精神的亮色系。本週如果你想，帶你從心理延伸至外在，重新了解桃紅色的色彩心理學意義與五種穿搭方法。過去，我們可能認為桃紅色太過亮眼、在服裝上不好搭配，但今年的「亮色系」趨勢將會帶著我們一步步發現，桃紅色原來也可以很好駕馭！

2019時裝流行桃紅色（instagram@carolinefagundes）

色彩心理學：桃紅色，是大方熱情的象徵

根據色彩心理學的定義，粉紅色代表浪漫，紅色代表氣勢，桃紅色則是代表活力。相較於粉紅色的浪漫與柔情，桃紅色更帶有大方、熱情的意味，但同時又不像紅色那般強勢、權威。桃紅色的你，就是朋友圈中的社交扛壩子，你喜歡結交來自四面八方的朋友，藉著朋友的眼光看見更廣闊的世界。

同時你也以溫柔的姿態，渴望著眾人的關注。你不像紅色那樣的極力展現企圖心，你不會希望自己在出場時便受到無數眼神關注，那會讓你感到些許緊張。你會在觀察人群、適應環境之後，展現你一貫的活力與熱情，用你最自在與舒適的方式向世界索取注目。

▼▼如果你想試試桃紅色穿搭，就按下圖放大，看看五種風格推薦▼▼

本週如果你想，與你分享桃紅色心理學及實用穿搭，服裝是能夠展現自己的第一步，你穿著什麼樣的衣服同時表示你的態度與關注，一起了解今年趨勢，穿出自我特色，讓衣服在你的世界裡，永遠不退流行。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文【如果你想】好心情與好氣色！五個 Pantone 桃紅色系服裝推薦】