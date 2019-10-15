【秋天穿搭】轉季照樣粉嫩！韓妹用粉色系單品　襯出知性氣質感

最近大家應該都能感受到天氣轉變得非常快，原本以為炎熱的夏天可能會持續到 10 月份，結果 9 月開始天氣越來越涼爽，許多人都喊著說夏天的衣服還沒穿完呢，不過沒關係！夏天粉嫩嫩的單品還是可以穿，讓我們來看看歐膩們如何將粉系單品加入到秋天穿搭吧！

【襯衫／恤衫實用應付日夜溫差】

夏天的時候大家都愛穿各種短袖，就是怕穿長袖流得滿身大汗，不過大家都知道一到秋天後晚上都會變得有點冷，雖然白天還是會有點熱，但這種溫差有點大的天氣可以考慮選購薄長袖或者薄襯衫，搭編在秋天時候特別愛穿襯衫，熱的時候可以脫掉，冷的時候又可以當作薄外套，非常兩用的單品呢！

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【針織顯身材】

短袖針織也是不錯的選擇，本季秋天單品韓國歐膩非常喜歡合身針織，一改以往韓妞喜歡 oversize 穿搭，本季短袖合身針織可是大勢商品，不僅可以凸顯纖細的腰，小胸女孩也可以利用合身針織打造豐滿的胸型。

【薄針織外套打造九頭身比例】

薄針織外套也是搭編非常喜歡的秋天單品，一來可以當作外套，二來也能披在身上當配件，不知道大家有沒有發現，這季歐逆們非常喜歡將針織外套當作上衣穿，也是打破以往針織外套的穿法，搭編推薦搭黨們可以利用短版針織外套搭配合身牛仔褲，簡簡單單打造 9 頭身的好比例。

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【乾濕褸經典百搭】

說到秋天風衣絕對是萬年不敗商品，米色風衣雖然是經典百搭款，但是粉色風衣才是吸引大家目光的秋季必備商品，穿上後有都會女性的感覺直接出來，而且偷偷告訴大家粉色系風衣就是歐膩們讓氣質加到滿分的秘密商品呢！

結語： 搭編以上介紹的商品都是大家所認知春夏才能穿的粉色系，不過韓國這季秋冬商品可沒有淘汰粉色，反而將少女粉加入秋冬單品中，誰說秋冬就要穿成暗色系，加入一點粉嫩嫩商品也能蹦出新滋味！

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原文：用粉色系單品來迎接即將到來的秋天吧！韓妞教你少女「粉」如何穿出氣質爆棚感

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