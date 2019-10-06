Chanel 3大經典皆上榜　公開全球最值得投資的25個名牌手袋款式

一個奢華的名牌手袋好抵幾個月的薪金，入手前當然要做足功課。知名二手名牌購物網站Vestiaire Collective整合了過往十年的交易數據，分享了25個全球最受歡迎的名牌手袋款式，成為不少女生購物前的參考指標。

購買手袋確是投資的一種，長青又保值的款式絕對是首選。（IG＠misselvani）

第1位：Chanel, Timeless

Chanel Timeless，80年代由Karl Lagerfeld推出的手袋，同時被稱為Chanel Classic Flap。（Chanel）

排名第一位是女生一直夢寐以求的Chanel Timeless，80年代由Karl Lagerfeld推出的手袋，同時被稱為Chanel Classic Flap，是以Chanel 2.55為靈感設計出來的款式。Karl Lagerfeld把方扣鎖設計換成了標誌性的雙C扣設計，更在鎖鏈肩帶上加入了皮革，增加了單肩手袋的舒適度。Chanel Timeless剛推出時幾乎風靡全球，直至現在仍然是經典的象徵。

第2位：Louis Vuitton, Speedy

Speedy仍然是當今經典（Louis Vuitton） Speedy以旅行袋的款式誕生於30年代，當時30cm的Speedy原名為 Express。在1965年，Audrey Hepburn委託LV的創始人Henri-Louis Vuitton 為她訂制一款更輕便小巧的旅行袋，經典的 Speedy 25 便成為了當今經典。旅行袋沿用標誌性的Monogram設計，整體輪廓以皮革包邊定型 ，加上黃銅鎖釦的復古設計，都成為了Speedy最經典的設計原素。

第3位：Hermès, Birkin

Birkin以時尚女神Jane Birkin命名，是Hermès為她特別訂製的款式。(Hermès) 一袋難求的Birkin以時尚女神Jane Birkin命名，是Hermès為她特別訂製的款式。當時Jane Birkin於乘往倫敦的航班中巧與Hermès的CEO Jean-Louis Dumas同坐，那時Jane Birkin剛誕下女兒，她向Jean-Louis Dumas抱怨沒有辦法找到一個可以容得下嬰兒產品、同時擁有亮麗外形的大皮袋。於是Hermès便以Haut à courroies為原型，為Jane Birkin設計了Birkin手袋，至今已成為Hermè的殿堂級手袋。Birkin比一般手袋大，只能用手提，而且手袋顏色繽紛，配上不同的皮革迎合不同風格的女生。

第4位：Hermès, Kelly

手袋以王妃Grace Kelly的名字來命名。（Hermès） 當年摩納哥王妃 Grace Kelly 於懷孕時常以這款手袋遮蓋腹部，躲避媒體的鏡頭，自此這款手袋便成為了焦點。後來Hermès獲得王室同意，正式將這款手袋以王妃的名字來命名。Kelly比Birkin小巧，兩款手袋都是公認最具投資價值及保值的款式。

按圖看第5至第25位全球最受歡迎的名牌手袋款式：

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資料來源：Luxiders