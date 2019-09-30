46歲葉蘊儀減36磅　曾為愛情捨棄名利　失婚非污點：女人要有自我

46歲的葉蘊儀曾經是紅極一時的少女偶像，經歷婚姻失敗後變成了為照顧子女而身兼多職的婦人。雖然她偶爾亮相幕前，但狀態明顯不復當年勇。沉寂一段時間後，葉蘊儀最近減去36磅，並以全新姿態回歸，令眾人眼前一亮。即使沒有完美的歸宿，失婚也不注定人生的失敗。

葉蘊儀最近減去36磅，並以全新姿態回歸，令眾人眼前一亮。（陳順禎攝）

葉蘊儀最近一次令人印像深刻的演出要數於電視劇《女人俱樂部》中「肥菜」的家庭主婦形象，當時她體重達134磅，演活了中年主婦的生活日常。近日葉蘊儀成功減去36磅，並到日本拍下性感寫真，紀念此刻98磅的體態。外表甜美的葉蘊儀初出道時風靡亞洲，粉絲遠至日韓。然而，她卻為愛情放棄如日方中的事業，可惜短暫的婚姻只維持了五年，離婚後她獨自撫養一對子女。單親媽媽的生活並不輕鬆，但葉蘊儀仍然能活得出色。踏入「女人四十」不再對未來惶恐不安，反而是更用力演繹出更多的可能性。

葉蘊儀於電視劇《女人俱樂部》中飾演的家庭主婦「肥菜」，當時她體重達134磅。（《女人俱樂部》劇照）

為愛情捨棄名利 於事業高峰選擇閃婚息影

形象可愛清純的葉蘊儀於13歲時被星探發掘，加入娛樂圈接拍維他奶等廣告。中學畢業後葉蘊儀全力投身演藝事業，並憑藉電影《孔雀王子》榮獲日本「第17屆電影大獎最佳新人」及「最受歡迎的外國女星第一名」，同時獲得韓國「最受歡迎外國女明星第一名」，演藝事業於亞洲各地擁有不錯的成績。

外表甜美的葉蘊儀初出道時風靡亞洲，粉絲遠至日韓。（FB＠葉蘊儀）

22歲的葉蘊儀正值事業高峰，卻因情傾玩具富商陳柏浩而決定閃婚並淡出娛樂圈，婚後兩人育有一對子女。短暫的婚姻因維持了五年，離婚後前夫因破產無力支付贍養費，葉蘊儀需要獨自養育一對子女。

【按圖看減肥方法】葉蘊儀採用多管齊下的方法，五個月內減去36磅：

葉蘊儀曾於媒體訪問中表示婚姻失敗並非一個人的錯，年輕時以為結婚是件簡單的事，後來發現現實未如理想。（IG＠gloriayipwanyee）

失婚並非人生污點 女生不能忽視自我

葉蘊儀為了生計復出娛樂圈，惟收入未能支撐家庭支出，她曾任職時裝店店員、文職、地產經紀等不同的工作，為家庭不辭勞苦。雖然生活勞碌，但葉蘊儀卻未有迷失其中。她兼顧家庭、工作與學業，對藝術素有研究的她陸續修讀有關課程，並畢業於澳洲墨爾本理工大學修畢純藝術碩士課程。對於當年離婚的決定，葉蘊儀曾於媒體訪問中表示婚姻失敗並非一個人的錯，年輕時以為結婚是件簡單的事，後來發現現實未如理想。曾經家庭是葉蘊儀的全部，只是經歷良過後，她感嘆：「維繫一段婚姻不容易，我不可以說女人不需要男人，只能說，除了家庭，女人要有自我。」

走進婚姻並非一件容易的事，離婚亦然。婚姻失敗並不等於幸福從此離我們而去，只是要再一次抓緊幸福需要加倍的努力。學懂欣賞自己，自信地踏出自己的路，懂你的自然會懂。

【按圖看】不少女星經歷婚姻失敗後繼續積極生活，瀟灑地演繹出更多的可能性：