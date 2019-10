《怪奇物語》15歲女主角推自家純素美妝品不為賺錢？眼霜$100有找

近年愈來愈多女星加入彩妝界,擁有自家品牌Kylie Cosmetics的Kylie Jenner更成功登上2019年《福布斯》全球最年輕的創業富豪榜中的第二名,可見女星推出自家品牌,加上營商智慧,可以賺到大錢是不爭的事實。 除了Lady Gaga 和Rihanna緊隨其後推出自家品牌外,就連近日憑著演出Netflix《Stranger Things:怪奇物語》系列,而人氣急升的Millie Bobby Brown 都要推出自家品牌「florence by mills™」,今年只得15歲的她,聲稱品牌產品適合任何的膚質,更重要是專為「Z 世代」的年輕人而設,價錢相當的親民。

年僅15歲的 Millie Bobby Brown 推出自家品牌「florence by mills™」,主要為「Z 世代」而設。 (ig@florencebymills)

你還記得自己只得15歲的時候,是在忙甚麼嗎?當自己還是渾渾噩噩的階段,年僅15歲的Millie Bobby Brown就擁有自家彩妝品牌「florence by mills™」,她希望透過自己的品牌,為年輕一代提供價廉物美且品質高的化妝品,更重要的是Millie希望將品牌的信念帶到「 Z 世代」的心中。

勇氣源自祖母 勇敢擁抱自己的不完美

美妝品可為女生的面貌帶來點綴外,消費者都要了解品牌背後所宣揚的信念。 (Florence by Mills) Millie曾在節目表示「florence by mills™」的命名其實是源至於她的祖母 Florence,從小長大,祖母左右陪伴Millie的成長,而祖母的待人處事方式更讓她認為祖母就是自己身邊見過最勇敢和有個性的人。因此Millie希望透過自己小小的影響力,鼓勵每一個購買她產品的人都可以勇於做自己,擁抱自己不可愛的地方,因為每人都有不完美,學會接受、擁抱自己的不足才可令自己獲得成長的經歷。

Millie認為美妝品除了為女生的面貌帶來點綴外,更在產品背後帶來更多宣揚女性自主和正面的價值觀。

粉紫色的設計包裝帶著年輕清新的感覺 (ig@florencebymills)

美妝品 Less is More 少即是多

美妝品產品不需要多,少量且多功能的產品才是最重要 (Florence by Mills)

Millie在13歲的時候,就已經萌生了推出自家美妝品牌的念頭,她自言因為明星事業的關係,接觸不少化妝品,更從化妝師身上學到不少有關美妝和皮膚護理的知識,同時身為年輕一代的她也身同感受,明白到購買不同美妝品花費大量金錢,但耐何年輕人的金錢有限,所以就將「少即是多」(Less is More)的原則帶到自家品牌上,指明美妝品不需要多,擁有少量且多功能的美妝品產品就足夠了。

「Z 世代」專屬美妝品

Millie出席自家品牌「florence by mills™」的活動,不知道她會否成為第二個的Kylie Jenner 呢?(ig@milliebobbybrown)

就如「florence by mills™」表明產品是適合任何年齡的皮膚,更打著產品研發過程中不做任何的動物測試,以天然原材料和純素食原料為主去生產化妝品。除了保持產品質素達到國際的水準外,品牌主攻年輕一代,所以價錢比起其他的國際大牌子的定價為合理,由10美元至34美元不等,十分適合新手化妝或是預算不太多的年輕一代。Millie更表明會將產品所獲得的部分收益捐贈給Olivia Hope Foundation。早前品牌在Instagram上預告了以紫丁香色為主的首輪產品,而產品涉獵化妝及護膚兩大類等等,相信具備少女風的紫丁香色產品,會吸引不少的年輕少女搶購。

