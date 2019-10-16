韓國微胖YouTuber顯瘦穿搭吸13.9萬訂閱　V領視覺減肥62kg全隱藏

雖然已踏入秋冬，陸續換上能夠遮掩身上「肥肉」的秋裝，但有哪個女生不想外觀看起來更纖瘦？

在韓國模特兒cheedo_p的穿搭技巧下，並不太能看出她的肉肉身形。(cheedo_p@Instagram)

常以為長袖上衣加長褲就能把「肥肉」隱形，加上由於秋冬冷冰冰的天氣容易讓人增加食慾，尤其是難抵火鍋的誘惑，身形在不知不覺間「發脹」。這時候的你，除了控制飲食、做運動回復身形之際，大可透過穿搭技巧將「肥肉」完美隱藏。

cheedo_p自去年2月起開始拍攝顯瘦穿搭教學的影片。(cheedo_p@Instagram)

韓國就有一名擔任模特兒的工作的女生cheedo_p，經常都會發佈她的穿搭照於Instagram，自去年2月起亦會拍攝顯瘦穿搭教學的影片並上載至YouTube，其YouTube Channel在短短一年多的時間已獲得13.9萬名訂閱者。cheedo_p的身高為165cm，體重達62kg，並不算纖瘦的一群，而且四肢與肚腩也屬於有肉地，但在她的穿搭技巧下的確看不太出來，真正達到視覺減肥的效果，各位女生們不妨參考一下！

【顯瘦必備】V領剪臷

V領剪臷可達到各方面的顯瘦效果。(cheedo_p@Instagram)

比起圓領服裝，其實V領剪臷更能達到各方面的顯瘦效果，故非常適合有「肉地」的女，先是能夠於幫忙於視覺上拉長臉部比例，令包包臉暫時消失。另外，V領服裝能夠露出身上最瘦的鎖骨部位，讓人轉移視線，不會把焦點放於其他肉肉的部位，也能呈現一份小性感的女人味。

V領上衣除可搭配寬褲、牛仔褲，也可搭配半身裙，當然最保守穩陣的方法是搭配A-Line半身裙，不過有時材質也會有所影響，如果是垂落感重的針織料或本身版型不夠挺身，則容易帶來反效果，令身形缺點暴露於人前。相反，俐落的直身裙款更有助修飾下半身身形，削減視覺上的肉感。

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【顯瘦必備】連身裙

於連身裙外繫上腰帶可凸顯腰身。(cheedo_p@Instagram)

cheedo_p喜歡以白色T-Shirt配搭吊帶連身裙，營造層次感以豐富造型，而且亦能更能透過寬鬆剪臷隱藏肉肉身形。不過，除了遮掩的方法，其實肉感身形的女生也可選擇本身帶有束腰設計的連身裙款式修飾腰線。

另外，如果不想額外購買束腰連身裙，也可在外繫上腰帶，凸顯腰身，同時增加時尚感。不想花精神搭配的女生可選擇易於配襯、永不會出錯的黑色腰帶，另外也建議可選擇與連身裙款同色系的皮帶款式。

+ 6 + 5 + 4

【顯瘦必備】輕薄外套

黑色西裝褸可帶來型格感之餘也可修飾身體線條。(cheedo_p@Instagram)

對於想要達至視覺顯瘦效果的女生來說，外套絕對是一個最佳選擇，因為只要把外套穿於身上後就能夠魔法一樣遮掩肉肉的身形，不過絕對要嚴選外套的款式，如針織或較厚身材質的款式將會令人變得更臃腫，故選擇外套時最好選擇輕薄材質的款式。

cheedo_p大多時候都會選擇黑色或格紋的西裝褸，以薄身上衣作配搭，而西裝褸版型方面則可選擇Oversized的款式，型格之餘也可修飾身體線條。如果天氣寒冷，需要在內搭配毛衣的話，也可利用厚底波鞋或高跟鞋來減輕整體的厚重感。

+ 5 + 4 + 3

cheedo_p經常拍攝不同主題的穿搭影片，予女生們都可因應場合而參考：