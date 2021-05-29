日本女生「一衣多穿」秘訣 　3種單品襯出百變造型　省錢不買新衫

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-29 18:00

無論衣櫃內的衣服塞得有多滿，都總會覺得自己「冇衫著」？其實就如日本女生Reika一樣只要懂得配搭，即使是同一件單品也能襯出不同的造型，予人截然不同的感覺。

日本女生Reika擅長以同一單品重複搭配，配襯出不同的造型。(chouchou_rei_rei@Instagram)

有部份日本女生多以大眾品牌襯出多個上班或休閒造型，務求以平價也能襯出高級感；而有部份女生則愛利用同一件單品重複搭配出多個風格。Reika就是其中一人，任職時裝店買手的她非常擅長配襯技巧，並樂於在Instagram與大家分享她的穿搭，若然非仔細看的話，有些造型幾乎都不會讓人看得出那是源自於同一件單品呢。Reika平日的穿着風格傾向簡約與素色為主，甚少會看到花俏單品出現於她身上，因此亦十分適合大家參考。

重複搭配：半身裙

同一條白色牛仔裙，配上T-Shirt與配上恤衫材質服裝，完全是兩個感覺。(chouchou_rei_rei@Instagram)

日本女生Reika偏好穿着長度至小腿的高腰半身裙，大多時候她都會配上T-Shirt、球鞋，簡簡單單就能出門，不過這樣的配搭總不能每天都重複，即使不介意別人的看法，也會比較沉悶，沒太大的造型感。故如果需要重複穿着該條半身裙時，Reika都會選擇T-Shirt以外的單品。

就以牛仔裙為例，Reika選擇以恤衫材質、帶蝴蝶袖的上衣配襯，恤衫材質既能減淡牛仔裙的休閒味道，蝴蝶袖細節位也能夠輕微的點綴整體造型，避免過份單調。另外，她也會選擇以帶喱士的上衣款式，配襯半身牛仔裙與高跟鞋，襯出與T-Shirt搭配牛仔裙完全不一樣的感覺。

▼▼▼【按圖看】半身裙重複搭配技巧，一條裙即可變出多個造型！▼▼▼

重複搭配：上衣

同一件的上衣，Reika也能透過不同單品展現多種風格。(chouchou_rei_rei@Instagram)

不過，比起半身裙而言，經常穿同一件的上身服裝更容易讓人察覺得到。若然是重複穿着同一件的上衣，除了選擇以半身裙搭配外，Reika都會選擇搭配吊帶連身裙／褲，配上牛津鞋呈現英倫風格；甚或以同一件上衣配上牛仔褲。

更容易的以同一單品打造不同造型的技巧是在於「攝衫與不攝衫」，大部份時間Reika都偏好將上衣攝進連身裙／褲內，修飾腰線之餘更令雙腿看起來更高挑纖幼。不過，有時候她亦會選擇不攝衫，配上Skinny Jeans，又是另一效果。

▼▼▼【按圖看】同一件衫如何襯出端莊優雅，又或是休閒隨性的風格？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

重複搭配：連身裙

只要所選的連身裙的材質夠薄，絕對可以搭配不同單品。(chouchou_rei_rei@Instagram)

別以為連身裙就不能經常穿着，只要連身裙的材質夠薄身，例如是薄紗、麻質連身裙都能透過一些小技巧轉變成其他造型，例如多穿一件T-Shirt或半身裙在外，都能呈現出三種與別不同的感覺，要是你不主動跟別人說的話，別人絕對有機會以為你身上的單品是與連身裙同一個Pattern的款式罷了。另外，也可像Reika一樣，偶爾束起頭髮或戴上帽子，讓整體造型更突出。

▼▼▼【按圖看】普通一條連身裙，也可襯出如此多變的穿搭風格？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜日本時裝品牌COHINA專為小個子女生而設，品牌特意找來155cm以下的女生示範，了解服裝穿上身後的長度。（延伸閱讀）▼▼▼