【最美人妻】岑麗香產後更似少女！逆齡時裝美容秘訣：一味靠白

有種女人，結婚生仔後會活得更好，變得更美。34歲的岑麗香正是這種幸福的女人，自從結婚仔後，網民大讚她愈來愈美，現在的她更有時尚少女味，大家不妨跟岑麗香學習一下逆齡時裝美容秘訣吧！

現年34歲的岑麗香自2016年結婚成為人妻，兩夫妻時常在社交網站大放Sweet爆閃光蛋，令不少宅男心碎夢滅。今年3月她更誕下可愛的Jacob，一家三口過著幸福快樂的生活……網民均稱岑麗香是最美人妻，這個稱號一點都沒錯！回顧她初入行時的打扮，當初的一朵溫室小花，如今已蛻變成甜美時尚人妻，散發逆齡少女味，令女生們羨慕不已！不過只要掌握到以下的秘訣，你都能練成「減齡術」，保持年輕！

岑麗香與老公修成正果，婚後誕下可愛的囝囝，還變得愈來愈美，令女生們羨慕不已。（岑麗香Instagram：heungheungeliza）

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1. 白色上衣 散發簡約氣質

岑麗香最愛穿白色上衣，為什麼？一來易襯，二來拍照好看。如果你愛拍照打卡的話，白色上衣能從繁花的背景中點亮你，有如萬綠叢中一點紅。倒轉頭想想，若你已踏入輕熟女的年齡，比起潮牌或者搶眼logo的衣服，還是一切從簡較好，一件白色上衣，能隱藏年齡秘密，又能突顯你的氣質，別人對你的好感度都會大大提升呢！

岑麗香最愛穿白色上衣，是簡約氣質之選。（岑麗香Instagram：heungheungeliza）

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2. 短版T-shirt+9分長牛仔褲 打造甜美小資女

千萬不少要看T-shirt牛仔褲這個經典配搭，這正是岑麗香最常見的打扮，她日常出門都愛這樣穿！不過，她穿得也很有技巧，T-shirt一定揀短身的，長度剛好到腰，否則就攝衫。牛仔褲選窄腳直身的高腰款，9分長的褲管，如褲腳太長的話，她都會把褲腳捲至腳眼之上。這樣穿不但能令視覺上增高，拉長腳形，又有年輕小可愛的感覺。配搭如此簡單，不妨帶個大牌小手袋作為點綴，打造成甜美小資女。

岑麗香最愛的打扮之一，就是T-shirt牛仔褲。（岑麗香Instagram：heungheungeliza）

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3. 淺色條紋恤衫 營造小性感

岑麗香不時都愛穿條紋恤衫，特別是淺藍色和粉紅色，這些色系絕對是百配，而且討人喜歡。穿上Oversize的恤衫更有小女生的青春活力，同時帶點小性感，非常吸睛！

淺色條紋恤衫也是岑麗香一大愛穿的單品。（岑麗香Instagram：heungheungeliza）

4. 大框眼鏡 突顯可愛巴掌臉

有近視的岑麗香，在她的社交網站中經常上載她戴眼鏡的照片，不過為什麼她戴眼鏡卻不顯老氣？全因為她選擇了大框眼鏡，這是一件很好的減齡時尚單品，不但顯臉細，修飾她天生的包包臉，還有放大眼睛的效果，感覺很可愛呢！

岑麗香不時戴上大框眼鏡，即時減齡。（岑麗香Instagram：heungheungeliza）

5. 適量運動 Work Life Balance

岑麗香不時分享她的運動心得，曬一曬運動照，打造健康形像。她最愛的瑜伽和跑步，不是什麼高難度的運動，可是對於輕熟女而言，這樣的運動已足夠維持健康身體和體態，保持身材不走樣。適量的運動，出一身汗，能釋放出平日的工作壓力，Work Life Balance才是皇道！

岑麗香不時分享她的運動心得。（岑麗香Instagram：heungheungeliza）

6. 無懼素顏 保持美好膚質

岑麗香很愛素顏，特別在家中，她無懼素顏自拍。不少女生也十分羨慕她細緻白滑的肌膚，其實若是非工作或外出，岑麗香甚少化妝，有時就算外出也只會化個淡妝，讓皮膚和毛孔能放鬆一下，這就是保持美好護質的一大秘訣。皮膚好，自然美，難怪網民都稱她為最美人妻！

岑麗香很愛素顏，無懼素顏自拍。（岑麗香Instagram：heungheungeliza）