【懶人穿搭】一件衛衣走天下 6大配襯重點 拯救整個秋冬!

最近天氣愈來愈涼，特別是晚上會感到一絲涼意，在這種又冷又熱的天氣，嫌帶外套麻煩的話，一定不能缺少衛衣這種懶人單品。相信不少女生衣櫃裡都長期有一件衛衣坐鎮，當你想不到秋天要穿什麼衣服的時候，衛衣就是最百搭又最方便的衣服，今次就告訴大家6種衛衣的穿搭方法，不管是褲子還是裙子都輕易能配搭到。

衛衣是秋冬一定不能少的懶人單品。(98.c_project@IG)

1. 衛衣內搭恤衫

衛衣裡面可以配搭恤衫，立刻變得淑女又斯文。(vivamoon@IG)

衛衣裡面配搭恤衫是充滿學院風的休閒穿法，裡面的恤衫不管是格仔、間條還是淨色都沒有問題，只要把和衛衣的顏色是同色系就很好看了，或者兩者形成一個大對比，例如白色衛衣配深色襯衫，喜歡知性文藝風的女生一定不能錯過這個穿搭。

2. Boyfriend衛衣配長裙

Oversize的衛衣配上碎花長裙甜美又溫柔。(kimehwa@IG)

衛衣可以塑造的風格非常多，可以休閒也可以很有女人味。想要利用衛衣穿出慵懶的感覺，可以選擇Oversize的男友風格衛衣，然後下身配搭長裙，可以是百褶裙也可以是今年很流行的碎花裙，那麼上身的衛衣最好是淨色或較少圖案，最後配上一對平底鞋或者帆布鞋都很時尚，想要女人味一點的可以選擇配搭高跟鞋也一樣襯到！

3. 單穿衛衣

楊冪也是衛衣的忠粉，她私下最喜歡的就是一件頭的衝衣，可以經常在她的機場穿搭中找到。(VCG)

今年也非常流行「下衣失蹤」的穿法，意思就是上身的衣服長度遮蓋住下身的短褲造出下身沒有穿的錯覺，那麼男友風的Oversize上衣就是重點。這種穿搭法潮流得來又帶點小性感，趁著現在這個還可以穿短褲的天氣，上身一件Oversize衛衣再配搭長襪同潮鞋，單單想像都覺得入型入格，如果有Cap帽也可以戴上，帶點Hip Pop休閒風，很有個性。

4. 短衛衣配搭高腰褲

短身衛衣根本就是身材嬌少的女生的恩物。(janice_man@IG)

這個衛衣穿法幾乎所有女生都適合，基本上衛衣配搭牛仔褲就是無敵組合，簡單快捷又好看，不過只要加多一點小技巧，就可以讓嬌小的女生更顯高顯腿長！如果比較嬌小的女生可以選擇短款的衛衣，然後再配搭高腰褲，衣櫃裡沒有短身衛衣都無問題，只要把衛衣攝入牛仔褲裡面，效果也是一樣。

5. 衛衣配外套

冬天的時候這個穿法就最暖和又時尚。(nanaouyang@IG)

近兩年真的非常流行韓風的西裝外套或是各程長短版外套，不但保暖之餘款或又時尚，而且非常百搭。大家可以嘗試一下西裝配搭衛衣，這個方法比較新潮；也可以把衛衣穿在長外套或者漁夫外套、乾濕褸裡面，天氣較凍的時候這樣穿也非常保暖。衛衣代替了平時入面的打底T-shirt，配搭出來的效果也是一樣，兩者也非常合襯。

6. 衛衣配窄身裙

衛衣配上窄身裙可以更顯女人條線，牛仔窄裙就更加佻皮有活力。（kimehwa@IG）

復古風在近年吹得非常旺盛，很多服飾品牌都爭相推出復古的服飾單品，格仔紋英倫風到處可見，如果用中性的衛衣配上復古窄裙，聽上去很難想像，但是卻一拍即合，意外地有種典雅又休閒的混合感。除了復古的窄裙外，配上牛仔長窄裙也一樣好看。