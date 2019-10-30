【萬聖節】數明星「史上最瘋」扮相　Heidi Klum巨胸高叉裙成經典

一年一度的萬聖節快將臨近，不少荷里活名人都襯著這個節日拋開明星包袱，飆各種創意地去「扮鬼扮馬」出席萬聖節派對，特別是由萬聖節百變天后Heidi Klum所舉行的「Heidi Klum's Annual Halloween Party」，當中名人搞怪變裝的認真，真的會讓你目瞪口呆。若你對今年萬聖節裝扮還沒有頭緒的話，不妨參考以下荷里活名人歷年來最瘋狂萬聖節造型，成為當中的全場焦點吧！

「Heidi Klum's Annual Halloween Party」的主辦者是名模海蒂·克隆（Heidi Klum），每年她都會悉心打扮出席聖誕節派對。 (Getty)

自2000年起，曾身為《德國超級名模生死鬥》的主持人和維多利亞秘密（Victoria Secret）模特兒的海蒂·克隆（Heidi Klum），在每年萬聖節時都會舉行萬聖節派對，和一眾明星好友大玩創意變裝，加上派對規模愈來愈大，參加的明星也愈來愈多，身為主持人的她當然要費盡心力不能被人搶去風頭，其經典造型是扮演電影《史力加》內的費安娜（Fiona）公主，至今仍然記憶猶新，因此筆者就盤點了過往名人在萬聖節時的造型，讓你率先重溫以往明星的鬼馬裝扮，從中抽取一點靈感吧！

1. 《史力加》：Fiona 公主 （Heidi Klum）

Heidi Klum找來老公Tom Kaulitz一起扮演難度極高的《史力加》，更別有用心地創造了三個小小的史力加。(Getty)

在去年的萬聖節派對中，Heidi Klum扮演難道極高的《史力加》中的費安娜（Fiona）公主，她全身都塗滿了史力加公主經典的綠色，加上高超的化妝技術，網友都高叫幾乎完全認不出是她，她的老公湯姆考爾利茲（Tom Kaulitz）當然也得配合老婆的裝扮，成為一對親密的愛侶，所以他就努力扮演史力加來，完美配合老婆的造型。

【按圖看】更多Heidi Klum經典的萬聖節扮相：

+ 2

2. 卡通人物：Jessica Rabbit （Heidi Klum）

Heidi Klum連Jessica Rabbit當中誇張到不合比例的胸部也一五一十地全部仿照 (Getty)

Heidi Klum每年都向萬聖節致敬般的，每次的裝扮都令人為之一亮，在2005年的時候，她就扮演了卡通人物Jessica Rabbit，其一頭招牌的紅色長髮與服裝她都一一模仿了，Heidi甚至連臉型和誇張到不合比例的胸部也一五一十地全部仿照卡通人物的模樣，還有紅色超高叉晚裝，極度性感，真是別具用心，成為一大經典！

3. 蝙蝠俠與貓女：（Kim Kardashian & Kayne West）

名媛金伯莉·諾埃爾·卡達夏（Kim Kardashian）的造型一向都是十分的出位 (ig@kardashians6)

名媛金伯莉·諾埃爾·卡達夏（Kim Kardashian）和饒舌歌手老公（Kayne West）一向出席電影節活動時的裝扮也是以出位來見報，當然萬聖節造型也是十分的搶眼，在2012年的時候，她與老公Kayne West以蝙蝠俠與貓女造型來驚豔全場。當時Kim Kardashian更用心地依據1992年《Batman Returns》電影內的貓女服裝為參照，像真度極其的高，她的老公就扮上暗黑系的蝙蝠俠，與Kim Kardashian相映成趣。

4. 《自殺特工：超能暴隊》：小丑女（Poppy Delevingne）

《自殺特工：超能暴隊》中的小丑女在2015時實在是風頭無兩，當時不少的明星都扮成小丑女 (Getty)

在2015年，當時電影《自殺特工：超能暴隊》一上映就掀起一鼓小丑女的熱潮，小丑女性感又瘋狂的形象成為一眾女生當時萬聖節造型的模範，就連Poppy Delevingne 在2015年也扮成小丑女一樣，相信下年小丑女獨立電影《猛禽小隊》上畫時，小丑女也會成為萬聖節女生必扮的造型了！

5. 《阿森一族》：Marjorie （Emily Ratajkowski）

喜感十足的《阿森一族》一直都深受不同年齡層的人歡迎，於是性感女神Emily Ratajkowski就看中這點，扮演劇中的Marjorie媽媽(Getty)

曾出演電影《Gone Girl》（《失蹤罪》）的美國性感女模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）曾拋開自己的女神形像去扮演阿森一族家庭中的媽媽Marjorie，她花了許多時間把全身塗滿黃色，配上喜感十足的誇張的藍色假髮，真是讓人捧腹大笑！

6.《忍者龜：變種新任務》：Raphael （Rihanna）

相信只有歌姬Rihanna才會有勇氣扮演《忍者龜：變種新任務》中的Raphael一角 (ig@twinspeak_ent)

一向在娛樂圈出名愛蒲貪玩的Rihanna，自然在萬聖節變裝派對上的裝扮不會比其他明星遜色，在2014年，她就扮演《忍者龜：變種新任務》中最反叛的一角「Raphael」，當時Rihanna全身噴滿忍者龜專屬的綠色，配上巨型龜殼和戴上紅色眼罩，她更穿上印有腹肌線條圖案的緊身衣，扮出一個性感非常的「豪放版忍者龜」。

【按圖看更多】趁萬聖節狂歡一下的藝人也是數之不盡的多，歷年來的裝扮也超乎想像！當中更有明星以情侶檔出席派對，造型也值得大家參考！