日台大碼KOL穿搭合集　肉肉女生必學時尚法則　視覺顯瘦即減5kg！

微胖身材的女生總是為穿衣而煩惱？怎樣搭配衣服才能穿得更有氣質、更有型？不一定是身材瘦削的女生穿衣服才好看，多肉女生只要有自信、敢著，一樣可以時尚無比！想要獲得穿衣靈感，不妨參考以下幾個日台微胖女孩的IG穿搭分享，一起來欣賞一下她們的穿著吧！

#顯瘦穿搭技巧

岡田友梨 kinglilydesigner

日本時裝設計師岡田友梨不時在IG上分享顯瘦穿搭技巧。（kinglilydesigner@IG）

日本時裝設計師岡田友梨以在IG上分享顯瘦穿搭技巧而聞名，不僅是自己，她還會找來不同微胖身型的女生包括梨形身材、中央肥胖、高大身材等，通過改善她們的衣著，讓模特身材在合身衣服的搭配下更顯瘦。

將上衣塞入半身裙内，能拉長身體比例。（kinglilydesigner@IG） 穿搭技巧：上衣塞入下身服裝能拉長比例

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#日本大碼模特

pochami1219

日本大碼模特經常在IG上分享自己的穿搭。（pochami1219@IG）

身高只有162厘米的日本大碼模特，經常在IG上分享自己的穿搭，肉肉的身材仍然可以駕馭各種風格。穿上合身的闊腿褲以及長裙是關鍵，合適的外套也能幫助修飾身材，不過最重要是自信地微笑！

日本大碼模特經常在IG上分享自己的穿搭。（pochami1219@IG）

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#日系Oversize可愛風

台灣Youtuber古娃娃 wawawaku

日系Oversize穿搭十分可愛。（wawaku@IG）

圓圓的臉蛋，圓圓的身材，加上Oversize日系穿著，寬鬆上衣搭配各式長裙，或者連身裙，古娃娃穿衣風格十分可愛。有時她會搭配帽子如冷帽、漁夫帽、棒球帽，同變換髮型來增添造型趣味。寬鬆衣物果然不挑身材，喜歡寬鬆日系風的女孩不妨一試！

喜歡日系穿著的女生可以去她的IG尋找靈感！（wawaku@IG）

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時尚歐美風

波痞 poppyoh17

L波痞喜歡在社交網站上分享各種美妝時尚、穿搭、生活等資訊。（poppyoh17@IG）

台灣美妝時尚KOL波痞喜歡在社交網站上分享各種美妝時尚、穿搭、生活等資訊。她看起來不算很胖，是有些少「肉肉」的感覺。微胖的她穿衣風格偏歐美風，簡單的設計和俐落的裁剪，令穿著更有女人味和氣質。她的穿撥搭方式不是一味靠遮，而是巧妙地展露顯瘦的身體部位，例是露出鎖骨以及配上Deep V衣服，既能增加性感度，也轉移了視線的焦點，不經意地散發出迷人氣息。

L波痞喜歡在社交網站上分享各種美妝時尚、穿搭、生活等資訊。（poppyoh17@IG）

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怪趣混搭風

Amanda 劉紀範 amanda_itsme

喜歡穿搭的Amanda衣著充滿個性。（amanda_itsme@IG）

曾是台灣節目《大學生了沒》固定班底，之後出演不少戲劇作品的Amanda，圓潤的身材已經成爲她的個人特色，敢穿加上有自信，任何衣服在她身上都變得非常時髦！從歐美風到日系，從全黑到色彩繽紛，甚至還有標奇立異的款式，任何穿搭都超有氣場。

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除了有技巧的穿衣方法，任何身材、任何風格，只要穿衣服的人充滿自信，敢於嘗試，任何穿搭都會變得美麗又有魅力。肉感身材又有什麽好怕！