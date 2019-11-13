【Dr. Martens穿搭】馬汀鞋不只型格　三種下身配搭襯出俏皮率性

天氣逐漸轉涼，百搭又時尚的Dr. Martens陸續出現在街頭，由於它的流行程度沒有因為時間流逝而消退，因此可以說是人腳一雙，而Dr. Martens的百搭也的確讓它相當值得入手。現在就讓搭編帶你看看，如何用Dr. Martens搭配3種下身單品創造出百變的風格！

【Dr. MartensＸ長褲——個性街頭風】

許多人喜歡穿著落地褲是因為顯腿長，但若是穿著高筒馬汀鞋再搭配落地寬褲便顯得累贅，因此，為了避免得不償失的情況，穿著寬褲時最好將褲管摺起，將高筒部分露出，或稍微露出肌膚，修飾線條的同時也擁有好比例！

+ 4 + 3 + 2

【Dr. MartensＸ長裙——優雅率性風】

女人味十足的長裙、洋裝給人一種氣質的視覺感受，這樣的風格再搭配帥氣的馬汀鞋可以中和其優雅，增添休閒、率性的氛圍。而搭配窄身、貼身長裙更在知性中帶點個性的氣息！

+ 3 + 2

【Dr. MartensＸ短裙——俏皮辣妹風】

俏皮的短裙搭配俐落的馬汀鞋完全呈現出少女的活潑氣息，而馬汀鞋的厚重感也能修飾穿著短裙時「頭重腳輕」的比例，再搭配寬鬆的上身或外套便能創造「上寬下窄」的視覺感受，整體看來相當修長。

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結語： 許多人擔心穿高筒馬汀鞋會顯得腿短，但其實只要搭配適宜也可以很修身！而且只要一雙鞋就能打造多種不同的風格，還沒入手的你趕緊購入吧！

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