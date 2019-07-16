【Dr. Martens】與丹麥著名星級餐廳合作　員工穿馬田博士上班去

Dr. Martens向來聯乘系列多不勝數，例如與Engineered Garments、fragment design、UNDERCOVER、SUPREME等品牌合作，打造別注款式。 相反今次品牌竟轉向與「世界最佳餐廳」noma進行跨界聯乘，為餐廳員工設計全新制服鞋。

「世界最佳餐廳」noma（網上圖片）

丹麥哥本哈根的noma，被譽為「世界最好的餐廳」之一，目前在全球50間最佳餐廳中，排名世界第二。除了食物本身無可挑剔外，餐廳空間設計亦相當值得欣賞，環境不但滿佈花草樹木，而且由翠綠叢林襯托，餐桌上的餐具都是採用手工陶瓷，以及當地採購的食材菜單，這番景象重新定義了北歐美食，因此亦曾榮獲世界獎項及米芝蓮星。

丹麥哥本哈根noma員工制服（網上圖片）

作為世界最好的餐廳，就連員工制服亦不容有失，設計都是出自於Norse Projects及Dr. Martens。前者是來自丹麥時裝品牌，以功能、質量及簡約設計為主，並專注把機能元素與極簡風格融為一體，更為noma前線女性員工，設計出一套極簡風格的制服；後者則只需負責鞋子的部份。這種聯乘計劃對於品牌來說，卻像是一種設計練習，不但要盡量減少精緻元素，同時也要增強功能性的設計美學。

Dr. Martens選用皮革鞋面，用上品牌慣用的Airwair鞋底，顏色方面則採用黑色，更為制服鞋推出兩種款式，一種是雙扣式，另一種則是鞋帶。兩款都屬Low Cut設計，而鞋跟位置更設有一個誇張拉環，旨在員工可以方便穿着。其鞋款及服裝，都是限量生產的專用制服，並不供應給消費者選購。

除了noma找來時尚品牌設計制服外，甚至TOYOTA也曾與White Mountaineering設計師相澤陽介（Yosuke Aizawa）合作，為旗下經銷商「TOYOPET」員工設計全新制服；而一風堂則與Engineered Garments搭檔，替日本地區的員工設計工作服。為了提升形象，各品牌亦盼望從制服當中，營造出低調的時尚氣息。