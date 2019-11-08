凱特畢業袍配迷你裙顯知性　李聖經裙襬滿心機　回顧女星畢業造型

十一月開始，畢業的鐘聲慢慢敲響，寒窗苦讀數十載，莘莘學子終於可以在頒獎台上領取自己的畢業證書，相信每一個即將畢業的你都抱以一個興奮的心情，希望與同窗幾年、共同奮鬥的朋友合照留念，留下美好瞬間，為彼此的學業生涯畫上一個完美的句號， 雖說畢業袍是重點，但怎樣的穿搭才顯出與別不同，知性又時尚？不如參考以下明星名人畢業時的穿搭術吧！

愛瑪屈臣（Emma Watson）一向都堪稱美貌與智慧並重的女星，更畢業於英國著名的學府牛津大學 (twitter@emmawatson)

1.知性幹練風：簡約白裇衫配以黑色A字短裙

英國凱特王妃(Kate Middleton)上身就是穿著簡約的白襯衣，下身就配上了黑色的A字裙，加上輕風吹起了她的頭髮，十分好看 (VCG)

出席畢業典禮時每個人都是穿著差不多一式一樣的黑色畢業袍，所以畢業袍內裡的搭配更需要付出多一點的心思，上衣配上簡約白裇衫可突顯莊重而又知性的氣質，下身就可以配上黑色短裙，例如：鉛筆裙，A字型的緊身短裙等等，突顯線條美，有拉長下半身比例的顯高效果，讓到穿上畢業袍的時候，也不會過份的厚重。

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2.時尚個性風：全黑打扮，重視剪裁

李聖經以黑色荷葉邊連衣裙，配上黑色絲襪連蝴蝶結，配襯剪裁特別的荷葉邊黑色學士畢業袍，與連衣裙互相呼應，甚具層次感又時尚。 (ig@heybiblee)

女生們也可以選擇穿上黑色絲襪配上一件黑色的連衣裙，低調得來卻顯得在穿搭的心思，想更具時尚感，不妨參考李聖經的穿搭，著重黑色連衣裙的剪裁，她那荷葉邊的裙襬低調得來有個性，令整體造型更活潑，散發時尚感。但值得注意的是，女生們選擇裙的長度時盡量不要過長，剛剛好到達畢業袍的邊端就可以或長度大約到膝蓋位置為最佳。

3.優雅柔美風：淨色蕾絲連衣短裙

馮盈盈在2014年的畢業典禮所穿的上白色蕾絲連衣裙 (ig@crystalfyy)

想突顯優雅氣質，女生們可以選擇一件純色的連衣裙，以素色為主，像馮盈盈在2014年畢業典禮所穿的上白色蕾絲連衣裙，為畢業袍造型增添細節，蕾絲花紋甚為優雅，再配上一雙粉色Valentio高跟鞋，不失時尚少女感，令造成不會太過的呆板。