@cosme分店登陸朗豪坊﹗獨家引入兩大日本火紅品牌　必成搶購潮？

日本人氣美妝店@cosme 於去年6月登陸香港，在尖沙咀開設香港區首間實體店，引來一時熱話，從此成為小資女尋寶的聚腳地，縱然今年陸續有日本人氣藥妝店如驚安の殿堂Don Don Donki，及Toyko Lifestyle來港開店，競爭氣氛理應更加激烈，卻無阻@cosme開設第2間分店的決心，這次選址旺角朗豪坊，並於31/10萬聖節正式開幕﹗新店獨家引入日本人氣品牌，連尖沙咀店都未有售，還有獨家優惠﹗更增添兩個主題展櫃，繼續貫徹自助形式，讓女生們任試任揀也不會有人騷擾。 (黃伊玲攝)

@cosme 朗豪坊店於10月31日開幕。熟悉@cosme的女生們，或許會發現朗豪坊店的設計有點不同，沒錯，@cosme推出全新品牌標誌，並以朗豪坊店為由全球首間轉用新標誌的實體店，比發源地的日本還要早多2個月推出。(@cosmestore.hk)

在日本，超過一半的女性購買妝品後，都會在@cosme網站上對產品進行評分，造就超高人氣的@cosme以及旗下極具特色的美妝店@cosme store一直都是女生們購買不同藥妝品的指南，同時，@cosme網站每年都會不間斷地綜合用家的使用心得和真實的評分，繼而定期推出不同的排行榜和大賞，當中所涉及的美妝種類排行甚多，堪稱「美妝界的奧斯卡」，深受不少女生的歡迎。

朗豪坊實體店首次增添「BEAUTY RECIPE」 和「TESTER BAR」 主題展櫃

@cosme store朗豪坊店中的兩個主題展櫃，分別提供不同的美容小知識和提供最新的日本人氣商品，為到女生們提供一個參考的指南 (@cosmestore.hk)

@cosme store朗豪坊店中的「TESTER BAR」亦貫切全新@cosme標誌的設計重心，以圓點同空間作主打，展櫃更以360度呈現不同的美妝大賞得獎商品 (黃伊玲攝) 當中@cosme store朗豪坊店引進兩個全新的主題展櫃，分別是「BEAUTY RECIPE」和「TESTER BAR」，當中「BEAUTY RECIPE」是負責專門展示當季度最新和最受歡迎的產品，現埸更提供了化妝間讓女生們可以即時試用產品，加上產品附近亦貼上化妝技巧的提示及美容小知識，為用家提供一站式的服務。另外的「TESTER BAR」的主題展櫃是讓女生們可自由試用@cosme store香港最新引進或是店員所推薦的日本人氣美妝品，再者，朗豪坊店除了出售最新的海外商品外, 亦有部分的美妝品是獲得@cosme美妝大賞的得獎商品。

獨家引入日本知名的保養品牌「AYURA」

日本資生堂旗下主打天然的「AYURA」保養品牌，近年來深受不少的女生歡迎，朗豪坊@cosme store店更獨家引入發售「AYURA」的產品。 (ig@ayura.official)

「AYURA」 以修復受損肌膚作為品牌重心發展的目標，希望把人與產品全面結合 (黃伊玲攝) 今次最讓人期待的就是朗豪坊店將會引入日本資生堂旗下的新晉保養品牌「AYURA」，「AYURA」於印度梵语是解作「生命」，品牌不單止強調肌膚保養應從內外入手，更希望讓旗下的產品療癒在生活中忙碌疲憊的人，品牌重心著重自然的肌膚保養，所以產品都是採用天然植物配方，不含任何防腐劑，因此近來亦深受祟尚天然護膚品的女生們歡迎。

朗豪坊的@cosme store店更專門為品牌「AYURA」設立一個專櫃，讓到賣家可以一覽其旗下所有系列的產品 (黃伊玲攝) 再者，AYURA品牌中的肌底調理美容液在兩年間成功連續嬋聯 @cosme 的美妝大賞冠軍，成為當中的「四冠王」，甚至在日本最權威的三個美容大賞，分別是MAQUIA、美的、VoCE上都拿過冠軍，其餘的人氣好物還有：超人氣刮痧系列，經常獲得@cosme大賞冠軍的淋浴劑，可見AYURA已在美妝界漸露鋒茫，其火紅程度實在可見一斑，相信是次@cosme store引入這個火熱的品牌，可成為女生們搶購的人氣產品之一。

【AYURA】品牌中火熱的產品！

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另外，朗豪坊@cosme店亦帶來日本皮膚科品牌「ACSEINE」的產品，「ACSEINE」是一所著手研製低刺激性、不含香料、人造色素及皮膚敏感原的化妝品，更專門為了敏感肌研發3 種不同的護膚配方化妝品 ，其中的產品更獲得@cosme2018年化妝水大賞排行榜中的第三名。

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【按圖看更多朗豪坊店@cosme store的特色和各種不同的商品】

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【朗豪坊店@cosme store】獨家開幕優惠和特別見面會

@cosme stor朗豪坊店開幕期間的限定禮品 (@cosme store.hk) @cosme store美妝精靈店長「MikaeL」更會專程由日本抵港與香港的粉絲們見面, 更會即場派發@cosme store紀念品及購物現金券，除此之外，當天朗豪坊店更推出獨家購物優惠，當中包括購物全單滿HK$300可自選美妝禮品，而滿HK$500更可選2份的產品(不能重複選)，如購物全單滿HK$800的話，更可獲得@cosme store美妝精靈MikaeL手提袋一個(數量有限，送完即止)。

@cosme store 朗豪坊



開店日 ：2019年10月31日（四）

地點：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊B1樓16號舖

営業時間：11:00～23:00 全年無休 (10/31~11/30特別營業時間: 10:00~22:00)