【雙11】淘寶以外網購鞋大減價　林心如愛牌Valentino半價入手？

11月雖然沒有假期，但對女生來說是一年中期待已久的月份，因為先有「雙十一／Single Day」、「Sogo Thankful Week」，還有「Black Friday」，統統都是減價購物的好時機。 「雙十一／Single Day」11月11日正日當天，各大網購平台更會釋出大量優惠，有些平台更率先提供折扣，身為小資女當然要把握機會入手平日甚少減價的人氣商品。

林心如也有一對經典款Valentino Open Sneakers。（林心如微博）

Valentino

Valentino的手袋、平底鞋都是一眾OL愛用的返工時尚單品，而近年她的Open Sneakers系列更是女生波鞋愛款之一，連女星林心如也有一雙。

Open Sneakers的經典款是小白鞋配上各種顏色的鞋面，鞋的後方有品牌標誌性的窩釘設計，鞋舌上則印上Valentino logo，百搭易襯；在是次減價系列中，也有Open Sneakers，它有別經典款，是有不同的印花設計，非常特別，可以五折購入，相當划算。

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Common Project 是小白鞋的佼佼者。 （gabriellamichin@Instagram）

Common Project

如果喜歡小白鞋的女生，不會不認識Common Projects。品牌以純白色的鞋履設計，配有簡單的一行金色數字，沒有多餘的點綴，設計極簡，卻吸引一班支持者。

Common Projects追求高品質、高質感，全由義大利鞋廠製造、手工車縫，奢華地使用BMW和Bentley車內配套的皮革和橡膠，因而一雙小白鞋也可索價4千元，不少簡約風的時尚人也爭先擁有。在雙十一，在網站提供八八折入手Common Project，不容錯過 。

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Balenciaga 的Triple S 帶領Dad Sneakers時尚。（gabriellamichin@Instagram）

Balenciaga

說到人氣的名牌波鞋，不得不提Balenciaga的Triple S，它不但風靡全球的時尚圈，更是帶領Dad Sneakers時尚的功臣之一。

2017年，Balenciaga推出以籃球鞋加田徑鞋為設計靈感的Triple S，鞋履當時以顏色鮮艷的外形吸引不少人，而且它厚重的設計可顯腿瘦，三層鞋底設計更有增高效果，一雙筆直雙腿就此出現，所以連女生都一樣喜歡這雙「醜鞋」。

Balenciaga Triple S正季時，定價由 $8,000 - $7,700不等，雙十一則有88折優惠。

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