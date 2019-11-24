【英女王的衣櫥】閨蜜披露女王小秘密：這個品牌的手袋她有200個

所有人都很好奇女王的衣櫥裡有什麼秘密？在世界各國的王室成員中，英國伊利沙伯女王的日常穿衣風格時常被人津津樂道。不僅是因為93 歲高齡仍然保持著優雅風度，伊利沙伯女王富有標誌性又不失時尚的穿衣哲學，讓她在女王的威嚴之外也成為了時尚icon。

所有人都很好奇 女王的衣櫥裡有什麼秘密？（Gettyimages／視覺中國）

10 月29 日，女王的私人造型師安吉拉．凱莉（Angela Kelly）發布了新書《硬幣的另一面：女王，梳妝台和衣櫃》（The Queen，the Dresser and the Wardrobe）。這是一本由女王親自授權的「時尚穿搭書」，書中講述了女王對於穿衣打扮不為人知的一面，也有許多從未披露的王室小秘密。這本書剛一推出就登頂亞馬遜的銷售榜冠軍，大家都想看看，女王的造型是如何做到幾十年如一日的優雅呢？

女王的私人造型師安吉拉·凱莉（Angela Kelly）（Gettyimages／視覺中國）

1.新鞋磨腳別人「代穿」 就算是女王也要退稅

雖然是一本「穿搭指南」，但這本書中更吸引人的，其實是女王生活中的那些趣事。我們都有過被新鞋子磨破腳的經歷，女王也不可避免地有這樣的煩惱。巧的是，安吉拉和女王穿同一個碼的鞋子，於是女王在拿到每雙新鞋後，便會讓安吉拉先幫她試穿，皮質變軟貼合腳型後自己再換上。

雖然女王擁有傲人財富，但去其他國家購物時也不忘記退稅，而這個需要跑腿的「重任」就交給了安吉拉。有一次安吉拉幫女王辦理退稅時沒有計劃好時間，導致她們差點誤機，不過，當她把退稅所得的錢交給女王時，「女王臉上的表情是無價的。」

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女王生活在共有775個房間的白金漢宮裡，但她平時使用的房間只有幾間，和我們普通人一樣，不外乎臥室、浴室、私人起居室，還有會見貴賓的會客室。這些房間裡並沒有華麗的家具，只有床、書桌、衣櫃等平常的用品。每年7-9 月，女王都會前往蘇格蘭高地的巴爾莫勒爾堡度假，這段時間內，白金漢宮會向公眾開放。但其實女王一直在「回收利用」自己度假時用過的舊床單，身體力行地示範節儉持家，她甚至還在用著1997 年退役的前皇家遊艇「不列顛尼亞號」的床罩。

女王每年都會出席皇家賽馬會，這時她佩戴的帽子顏色，也成為一些博彩公司下注的噱頭。安吉拉得知這件事並徵得女王同意後，她找到其中的一家博彩公司，和他們共同設計了一個小小惡作劇：她事先安排在王宮中放置了假帽子混淆視聽，還與這家公司共同商量了下注的最後時間，以防止作弊。「直到下注最後一刻，很多人還在猜測女王帽子的顏色。」安吉拉說。

2008 年，時任美國總統奧巴馬和夫人米歇爾一起訪問英國會見女王，許多媒體都用了「女王打破宮廷禮儀，與米歇爾擁抱」這樣的標題，但安吉拉表示，「對一位偉大女性表露出愛與尊敬，是女王的本性」，在那一刻沒有什麼規矩是必須要被遵守的。

有趣的是，米歇爾曾在她的自傳中寫道：與女王擁抱的那一刻，是在兩個人都穿了一天高跟鞋，相互抱怨腳被磨得好痛的時候。她在書中打趣道：「那一刻，我們也只不過是兩個被鞋子壓迫的兩個疲憊女人。」

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2008 年，時任美國總統奧巴馬和夫人米歇爾一起訪問英國會見女王，許多媒體都用了「女王打破宮廷禮儀，與米歇爾擁抱」這樣的標題（Gettyimages／視覺中國）

2.愛穿「彩虹色」的女王 只是為了吸引注意

禮帽、低跟鞋、鮮豔色彩的及膝大衣、還有方形的小手袋——這幾樣單品構成了伊利沙伯女王長達幾十年間的正式搭配。女王所拿的方形手袋多是Launer London 這個牌子，據不完全統計，她用了這個品牌超過50 年，衣櫥中有超過200 個該品牌的手袋——當然都是根據她使用習慣的定制款。

如果下雨，女王就配上和衣服色調相同的英國老牌Fulton傘，而據說用透明雨傘的原因，是為了讓民眾們下雨時也能看到女王的模樣。

女王曾表示自己愛穿鮮豔顏色衣服的原因是：為了讓大家在人群中一眼就能看到她。但這些顏色當中，她最愛的還是不同色調的藍色，光是2016 年這一年，她出訪時穿的藍色系衣服就佔了1/3。單調的衣服通常會用胸針來搭配，可以是只戴在一側，也可以左右兩側都佩戴——甚至可以別在衣領上。

私下出行而非正式場合時，女王有時會戴上頭巾，卸下「偶像包袱」的她，看起來就像一位鄰家奶奶般可親。

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3.是女王的私人助理 也是她的好閨蜜

這本書的作者安吉拉·凱莉目前的頭銜不僅是女王的私人助理、穿搭顧問，也是女王所有服裝、珠寶、勳章的策展人——她有權出借女王的珠寶給其他的王室成員。

她來自利物浦，從小在一個平凡的家庭長大，據她說女王經常糾正自己有點令人費解的利物浦口音。安吉拉曾是英國駐德國大使克里斯托弗·馬拉比爵士的管家，從1993 年開始，她被女王欽點為助理服裝師，由於工作如魚得水，三年後她就被提拔為高級服裝師。

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除了幫助女王在每一個重要時刻穿著得體，安吉拉現在也擁有自己的品牌Kelly & Pordum，並且會幫助其他王室成員設計衣服。在女王身邊工作了這麼多年，安吉拉目前是少數幾位「可以觸摸王室成員」的非王室成員之一，也成了女王的好閨蜜，幫她打點行裝，與她一起出國訪問。據她說，女王其實是個非常有趣的人，還特別善於模仿各種口音——就算是再難懂的利物浦方言也不在話下。

2002 年，女王的母親和妹妹相繼去世，這給她很大的打擊，有一位好朋友陪在身邊為她排憂解難，比擁有家財萬貫和王位更加重要。安吉拉曾在一次採訪中告訴記者：「我不知道自己為什麼能得到女王的信任，她確實很看重我的意見，不過她才是最終拍板的人。」能讓年邁的女王感到信任和放鬆，又能幫助她打造得體的造型，誰不想有這樣的好閨蜜呢！