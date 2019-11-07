英女王牽頭反皮草　反襯港府動物保育裹足不前

伊利沙白女王二世（Queen Elizabeth II）時裝設計師兼私人助理的凱利（Angela Kelly）在其新出版的自傳寫道，英女王2019年起停止購入用動物皮毛製成的服裝，並已改穿人造皮草保暖。雖然這並不代表英女王會將現有的皮草服飾摒棄，但此舉相信已是英國王室史上，首位公開向真皮草「說不」的成員，以緊貼着95%英國民眾拒絕穿真皮草的共識和潮流。 近年全球已有不少國家立法禁止因採集皮草而畜養動物，使不少高檔時裝商和社會名流，逐漸棄用動物皮毛作時裝，但本港作為全球第三大的毛皮服裝出口地，以及毛皮服飾來源地，對皮草業的監管仍猶如上世紀般滯後。因此，在大眾對動物權益、環保、道德的準標愈來愈高之時，港府也有需要重新審視銷售和生產皮草的監管法規。

皮草服飾產業經已是夕陽工業了嗎？（網上圖片）

據國際善待動物協會（Humane Society International），現時全球每年有多達1億隻動物飼養在集約化的皮草養殖場，當中一半供給時裝行業，作傳統皮草外套、帽子、手套、鞋子等原料。然而，不少調查都指出，大多養殖場都把動物當作死物般看待、處理，不但終其一生關禁在細小的籠子內，更以殘忍的手法，如生剝皮毛、勒死、毒殺、溺斃，或電擊等，來削奪其皮毛再轉售圖利。另外，在美國、加拿大和俄羅斯等國，不少人以腳部陷阱，圈套器、溺水陷阱，來捕捉野生動物，再待動物脫水、脫糧後再剝去其皮毛，做法絕非人道。據2014年的數據，單是中國一年已有6,000萬隻貂皮、1,300萬隻狐狸，以及1,400萬隻貉在養殖場被殺；而在另一皮草消費大國歐盟，每年則有4,260萬隻貂、270萬隻狐狸、15萬多隻貉，以及20萬多隻絨鼠，因相同理由被宰殺成衣，數目驚人。

隨動物保護意識成熟，全球多達850家零售商，如Gucci、Versace、Armani、Michael Kors等高檔品牌，自願放棄動物皮草市場的利潤，成為「反皮草聯盟」（Fur-free Alliance）的一員。在國家政策上，禁止或逐步取締皮草養殖場，亦已成為歐洲諸國的基本取態。例如，曾為世界最大狐狸皮生產國的挪威，在2018年1月決定逐步淘汰皮草養殖場（2025年完全禁止），捷克、比利時、盧森堡、斯洛伐克等國也有類近的政策，地球另一端的日本亦於2016年完全淘汰皮草養殖場。更前沿的是，美國的加州、洛杉磯和舊金山近年亦已通過法例，將會禁止皮草銷售，印度同樣在2017年1月通過法例，禁止貂皮，狐狸皮等動物皮毛進口。種種政策，皆可視為各國對動物福祉和道德的關注日漸提升之果。

多年來，不少動物權益團體都批評皮草對動物造成極大傷害，PETA就是其中之一。（網上圖片）

香港乃皮草主要出口地

香港處於亞熱帶地區，香港人對皮草的需求當然非保暖的實際效用，而是大多出於時裝。但受惠於中國擴大的市場需求，香港不但是全球第三大的毛皮服裝出口地，也是世界主要的毛皮服飾來源地。自2005年香港與內地簽定CEPA補充協議二後，包括動物毛皮等產品，均可免關稅輸入內地，單是2018年首五個月，本港的毛皮總出口已有49%是輸往內地。儘管在生產成本和環境保護條件較高，使得大部分毛皮商選擇在內地設廠加工，但除此之外，本港仍在整條產業鏈中，承擔起銷售、市場推廣、品質控制、物流及設計等服務。是故，作為全球皮草行業的核心地方，港府實有再三考慮保護動物，加強規管皮草業的發展。

若港府未來有意加強規管皮草業，自然也會有論者從經濟考量出發，提出反對聲音。可是，除了直接從事相關行業的一百多人外，隨着全球暖化令氣溫上升，以及消費者日漸關注環境保護和動物權益等趨勢，未來即使港府不主動介入，商家也可能要以較符合道德標準的商品，應對改變中的市場需求，皮草行業終歸也會迎來拐點。既然為對確之事，關鍵在於港府是否願意主動伸出有形之手，盡早取締不人道之商業行為。

有關注動物權益人士曾發起遊行，促請香港政府立法全面禁止在香港進行皮草貿易。（洪嘉徽攝）

雖然還有少數人以吃肉和穿皮草作類比，說明兩者皆對環境有負面影響，以強調穿着皮草的合理性。但畢竟我們並非活在西伯利亞，實在無須靠皮草保暖，而皮草這種奢侈消費品，說穿了只是容易找到替代品的裝飾物，而其生產過程更會對動物產生極大痛苦。因此，在穿皮草的行為在公眾心中已漸見負面之際，港府亦可考慮仿傚上述諸國的政策，逐步立法禁止動物皮草的貿易，以免在物種滅絕和環境危機時才後知後覺。更重要的是，誠如甘地所言，「一個民族道德進步與偉大的程度，可用他們如何對待動物去衡量」。