直腳褲成最新衣櫃必備款　完美修臀　上身襯這單品視覺再減3kg？

那些年女生還喜歡穿低腰褲，露出小蠻腰，又或是七分闊腳褲當裙子般，現在統統都被淘汰了，反而開始見到女生轉為保守型，褲子都是長長闊闊的。 長褲中，女生曾經會選擇貼身褲，因為偏向認為比較顯瘦，然而對於腳形不好的女生，其實貼身褲非常容易盡顯女生的缺點，所以現在的流行的直腳褲，卻可以幫助下身較肥的女生修飾身形。

直腳褲可修飾女生下身不完美的身形。（akiiiii1025@Instagram）

直腳褲成為百搭基本款

從去年開始長闊身的牌已經開始流行，在時裝周會場外的時尚達人不約而同地穿上不同的闊腳褲、直腳褲，造型感十足。有些女生還不嘗試直腳褲，一來是不認為闊身的直腳褲可以顯瘦，二來覺得不是人人能駕馭。

直腳褲像直筒般，可以把女生腳粗、盤骨大、蘿蔔小腿等問題都收起來，視覺上你的雙腿便是像筆一樣直；如果想有顯瘦的效果，要注意「上輕下重」的原則，因為直腳褲已屬重的部分，所以上身則要挑選較貼身基本款的上衣，如樽領上衣、T-shirt等。

+ 3 + 2

想身材比例好看，挑選直腳褲長度也需注意，如果過長的直腳褲有「拖地」垂墜感，會較為慵懶，但這樣便難以顯瘦，因為把雙腿最幼細的腳眼位置遮擋了，因此想雙腿較修長，可以選擇九分長的直腳褲，無論配搭小白鞋，還是露腳面的鞋都適合。

不少走中性、文青look的女生都愛穿直腳褲。（egg204@Instagram）

直腳褲輕鬆打造斯文、文青造型

不少直腳褲都有過長的設計，而且其質地都是棉質、麻質、西裝布料等，感覺斯文、優雅，對於走中性斯文、文青風格的女生，直腳褲是必備的單品。

她們比較不介意服裝能否顯瘦，反而配搭、風格、身材比例才是重點，想打造文青look，只要配上一件oversize的襯衫或冷衫便可，另外，一件大衣和西裝褸是提升時尚質感的關鍵，不少日韓女生都熱愛這配搭。

直腳褲非常百搭，只在乎追求的風格。

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直腳褲一樣可以小露性感。（sarahs_look@Instagram）

穿直腳褲也可耍小性感？

雖然長褲不比短褲可以直接展露長腿，耍一些性感，但每個女生都可以了解自己的優缺點而選擇出不同的時尚單品配搭。

如果下身比較不好看，想穿直腳褲遮掩缺點，又想耍小性感，上衣的配搭便十分重要，女生可以選擇今個秋冬非常流行的開胸薄針織外套，把它鈕釦扣好如上衣般，開V設計展露女生最性感的鎖骨，性感卻不失溫文，視覺減重3kg；另外，最直接挑選短身的上衣，便可以露出腰間，也是小露性感的方法。