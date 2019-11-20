穿厚冷衫也不顯肥　跟女星學4大心機要訣　打造纖瘦視覺效果

冬天即將到來，街上不少人都開始穿上外套長袖。女生們冬天最興奮的一件事就是可以穿上漂亮的冷衫或外套，但是冷衫最大的一個問題就是會顯得身材非常臃腫，如何同時穿上厚重的冷衫又顯瘦呢？

穿上冷衫都可以很瘦其不是明星的專利，只要幾個技巧就可以。(IG@lalalalisa_m)

很多女生冬天都很喜歡穿冷衫，不但百搭又方便，只要襯上牛仔褲就可以出門。但是大多數可以保暖的冷衫都會比較厚實， 天氣冷的時候還要在冷衫裡面加幾件保暖衣，穿上身就會很容易顯肥，看起來像個膨脹的球一樣，完全踩中女人的大忌。其實只要懂得一些小技巧，就可以解決這些問題，跟女星們學好這些冷衫顯瘦穿搭的貼士，接下來的冬天就可以用得著了！

冬天穿冷衫真的是保暖得來又可以快速出門。(IG@jessica.syj)

1. 上寬下窄

香香以鬆身的冷衫加上A字短裙，配上長boot拉長腿形令看上去更顯瘦。(IG@heungheungeliza)

這是最基本也最簡單的穿法，不用加什麼單品，也不用你們捨棄心愛的那就又大件又厚的冷衫，只需要把寬鬆的冷衫穿上身，然後下身配搭一條緊身的牛仔褲、短裙或者Legging，謹記一定要緊身，這樣才可以營造出上寬下窄的視覺效果，可以讓雙腿顯得更纖細，也不會覺得整個人都很臃腫。另外比較嬌小的女生可以考慮短版的冷衫，最近很多品牌都大推這種上衣，可以拉長下身的比例，有增高的效果，配上長靴或者高跟鞋可以製造長腿效果喔！

上寬下窄穿搭技巧：

2. 微露膊頭

冬天包得密密實實自然很難有瘦的效果，楊丞琳教你小露膊頭，性感得來又顯瘦。(IG@rainie77)

露膊頭這個方法適用於「要靚唔要命」的女生身上，只要你不怕寒冷的話，或者在天氣還沒有很冷的時候就可以這樣穿。只要把冷衫輕微拉下露出膊頭位置，單肩或者雙肩都可以，要看你的耐冷程度，利用肩膀和鎖骨等部位可以增加視覺上的線條感，再加上冷衫的蓬鬆感，可以突顯出女生的骨感美，小露性感會顯得更加時尚，比起包到超密實的穿搭更有造型感，有勇氣的女生一定要嘗試！

微露膊頭穿搭技巧：

3. 挑選薄身的冷衫

翠如BB的穿搭愈來愈有品味，如果怕薄身冷衫不夠保暖，可以好似翠如一樣內搭襯衫，有減齡效果。(IG@wongtsuiyu)

其實冷衫的質地也是顯瘦的重點之一，市面上除了厚重粗針織的冷衫之外，還有很多薄身的冷衫，例如羊毛、貂毛或薄針織等質地的冷衫就會偏向薄身一點，穿上身自然會減少臃腫感，或者是一些貼身剪裁的冷衫也可以突顯上身的線條，對身材有自信的女生就可以嘗試。

若果本身是很怕冷的女生也可以用洋蔥式的穿法，在冷衫裡面加上淨色或者格仔襯衫，校園風的造型有讓你看起來更加年輕；另外現在也很流行把白色長袖Tee-Shirt穿在冷衫裡面，露出Tee-Shirt的衫腳位打造層次感，即使是加衫打底也不會顯肥，是愛好休閒風女生必學的穿搭！

薄身冷衫穿搭技巧：

4. 加挺身外套

嬌小的唐詩詠對於穿搭也很有心得，近年非常流行的西裝外套加上冷衫，混合了歐美加韓風風格。(IG@natalietong53)

厚身的冷衫就是因為它的質地或者蓬鬆的狀態容易顯得很臃腫，如果你是肉肉型的女生，穿厚身一點的毛衣就會完全暴露你的缺點，顯得很雄壯。因此可以嘗試在冷衫外面加一件版型較挺身的外套，推薦大家可以配搭今年非常流行的西裝外套，挺身的外套可以把毛衣的蓬鬆感壓下去，另外長身的外套還可以拉長身形比例，又可以遮住多肉的地方，一舉兩得！

加外套穿搭技巧：