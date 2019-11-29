Uniqlo、GU減價周　抓毛絨外套今年爆紅　日本女生不擁腫禦寒穿搭

黑色星期五（Black Friday）終於開始了，日本品牌Uniqlo和GU也不「執輸」，一於來個為期一星期（即日至12月5日）的感謝節，不少人氣商品都有大減價，低至$79。 兩大品牌一向都受斯文、日本文青風格的女生喜愛，單品雖是簡單款式，但日本女生都可以把它們穿得出神入化，近日寒意甚濃，外套是必須的。 以下三款外套，「㗎妹」IG今季高曝光率極高，而且全部Uniqlo和GU也有售。

抓毛絨外套一向有「阿婆褸」的感覺，但近年深受日本女生喜愛。（no00_00on@Instagram）

抓毛絨外套

如果有留意日本潮流的女生，一定會看到曾讓人認定為「阿婆褸」的抓毛絨外套的蹤影，無論是男女，日本的街頭、Instagram都是它的舞台。

抓毛絨外套比較厚身，而且有毛茸茸的感覺，看上去有點像teddy bear又或小綿羊，非常可愛休閒，有一份溫暖的感覺，摸上手又柔軟舒適，想打造休閒風的女生一定要嘗試此外套。挑選抓毛絨外套時，盡量是oversize的，一來外套較厚身，如果選擇合身的，活動性低，而且不能穿太厚的衣服在內，二是oversize外套可以有顯瘦的視覺效果，不少日本女生會穿貼身的上衣配skinny jeans並穿上外套，外套把較大的臀部都遮擋了，但又看到筆直的雙腿；抓毛絨外套也可以呈現甜美感，只要配上長裙，相當百搭。

+ 3 + 2

圓領針織外套

針織外套雖然每年都會在秋冬時看到，但今年更多出現在時尚達人身上，在歐美，會較流行V領開胸薄針織外套，把鈕釦扣上，當一件上衣穿着，小露性感，在日本，女生則喜歡圓領的針織外套，較為斯文可愛，而且外套上有麻花紋做點綴，為造型增添亮點。

針織外套非常百搭，無論是配襯裙裝還是褲裝都得宜，除了當上衣穿着外，離不開不扣鈕地穿着，日本女生都喜歡內配高領衣或T-shirt，以下身你可按日常風格決定穿直腳褲或是skinny jeans，前者較斯文，後者則活潑休閒。

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厚羽絨外套

天氣逐漸寒冷便需要穿着較保暖和厚身的外套，但要女生為保暖，而成為「米芝蓮人」，有些人寧可選擇感冒。但日本女生身在寒冷地區，當然不會為此「玩命」，她們則完美示範如何穿厚羽絨外套，也可時尚。

日本女生今季喜歡穿前短後長的厚羽絨外套，袖身也是較闊，由於羽絨外套較厚，盡量都以「上重下輕」的穿搭法，上身穿較薄身的上衣加厚羽絨外套，下身則是skinny jeans或是直身裙，凸顯下身的線條，如果下身較豐滿的女生，便不要穿skinny jeans，裙裝才是你的顯瘦恩物。