【All Black】全黑穿搭不乏味？韓國女生「黑色IG」駕馭不同風格

有人說只會穿全黑的衣服是懶惰，但也有人說能夠駕馭全黑的搭配是時尚，到底是時髦還是偷懶其實還是要看整體的搭配。不過全黑色系穿搭其實非常難穿的完美，畢竟少了其他顏色的搭配，同一色系常常一個失敗就會變成乏味的穿搭。但是這位韓國女生卻可以將這無趣的全黑穿搭穿出自己風格外，還是許多年輕人效仿的對象。

這位韓國女生穿搭風格相當有自我風格，主要色彩大部分都為黑色，不過在瀏覽她的社群網站時卻不會感到無趣，透過不同版型與剪裁的洋裝再搭配其他配件，雖然只是全黑色系但層次非常足夠，大家不妨可以向這位韓國歐膩學習看看。

▼▼韓國女生的IG：bohemianxse多以全黑裝扮示人，但通過搭配層次非常足夠▼▼

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除此之外，如果要當一個全黑色系有個性女孩，基本配件的顏色一定要搭配到，不管是襪子、手機殼、包包、墨鏡、鞋子等，要找黑色的配件可以說是最簡單最方便，透過不同材質的搭配，就算同色系也能穿出多層次又時尚的穿搭。

▼▼不同材質的黑色配件也是全黑穿搭的奧秘▼▼

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雖然這位歐膩多以黑色穿搭為主，但其實私下也喜愛白色與大地色的組合，如果對於這種安全有基本配色的穿搭有興趣的大家，把這位韓國女生的搭配研究看看，其實並不難，怎麼穿出自己的風格才是最重要。

▼▼bohemianxse黑色以外的其他穿搭都值得大家參考▼▼

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結語：

搭編自己在趕時間的時候，都會直接拿出全黑的衣服，這樣的組合既簡單又安全，但唯一要掌握的重點就是不要使用相同材質搭配，要不然在別然眼裡可是會直接看出是懶惰穿搭！

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