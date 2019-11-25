【職場穿搭】秋冬配搭的五個「神隊友」：一對Boots挽救頹襯造型

入秋微涼，正準備入手秋冬新款的女孩們，必須留意以下編輯特別整理出來這些必備單品。若然想在日常上班穿搭中，可以平衡正式穿著、舒適程度及時尚潮流的衣物，只要跟著以下清單挑選，在出門時不用煩惱，就可以兼顧Smart casual ，下班時又能慵懶放鬆的去姐妹或情人聚會！

# 非正式襯衫

建議搭配：高腰褲、窄裙、西裝褲、西裝外套、踝靴

捨去傳統的正式襯衫，換上復古襯衫、Oversize 白襯衫或者絲質襯衫都會是工作時好選擇，近年的襯衫以舒適的材質，或再領子做特別設計，垂墜性高的襯衫配上立體剪裁的服裝，就能簡單得帶入正式感。

+ 4 + 3 + 2

# 西裝外套

建議搭配：牛仔褲、高跟鞋

選擇一件剪裁利落的西裝外套，以牛仔褲減輕過度打扮的隆重，配上簡單的素色 T-Shirt，穿上高跟鞋或者踝靴拉長比例，是標準的 Smart casual。

+ 3 + 2

# 寬褲

建議搭配：襯衫、平底鞋、球鞋

寬褲常常受到時尚和專業人士的青睞，除了可以輕易地創造強大的氣勢，寬褲更是時尚單品中舒適的最佳選擇，只要配上 Oversize 的襯衫或簡單素面針織衣，就能提升穿搭質感。

+ 3 + 2

# 圖騰絲巾

建議搭配：純色襯衫、純色 T-shirt、純色洋裝

純色洋裝可能太無聊，搭配一條圖騰絲巾，以用不同的綁法呈現浪漫風情，可以穿著純色襯衫，再將絲巾別上就像是領帶一樣正式，但卻有著異國風情的度假錯覺，在冷氣房時也能披上絲巾來禦寒，也可以拿來當頭飾，是實用又時尚的搭配。

+ 4 + 3 + 2

# 靴子

建議搭配：長裙、緊身牛仔褲、西裝褲、洋裝

好看的靴款一直都是秋冬重點單品，不論上衣穿得如何，只要一雙靴子就能救回整體風格，中長靴是上班時加強氣場的時尚單品，可以拉長比例且增加更多種搭配方法，搭配性高的靴子也會能夠讓衣櫃裡的每一件服裝都變成時尚單品！

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】